Dronă detectată în spațiul aerian al României. Avioane F-16 și Eurofighter au decolat pentru monitorizarea situației la granița cu Ucraina / Două mesaje RO-Alert în Tulcea

UPDATE 22:15 Ministrul Apărării: Nu a fost doborâtă

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu a oferit detalii despre acțiunile întreprinse după pătrunderea unei drone în spațiul aerian al României. Acesta a afirmat că momentan se așteaptă raportul final al misiunii.

„Nu a fost doborâtă, nu. Radarele au interceptat-o și au văzut-o venind spre spațiul nostru aerian. Avioanele s-au ridicat și au văzut-o au fost foarte aproape să o dea jos. Drona zburând foarte jos la un moment dat a plecat în Ucraina. Astea sunt informațiile pe care le avem la acest moment”, a spus Moșteanu, sâmbătă, la Antena 3 CNN.

Oficialul a mai declarat că la misiunea de sâmbătă au fost implicate și avioane germane pentru monitorizarea situației: „Practic le-au înlocuit în spațiu aerian pentru că avioanele au o perioadă de zbor limitată și în momentul în care F-16-le s-a apropiat de terminarea acestei perioade s-au ridicat Eurofightererele aliaților germani”.

UPDATE 20:45 Zelenski: drona a pătruns 10 kilometri în teritoriul României și a zburat 50 de minute în spațiul aerian al NATO

Volodimir Zelenski a reacționat la pătrunderea unei drone în spațiul aerian al României. Acesta a menționat că o dronă rusească a pătruns aproximativ 10 kilometri în spațiul aerian al României și a zburat timp de aproape 50 de minute în zona NATO.

„Astăzi, România a ridicat avioane de luptă din cauza unei drone rusești aflate în spațiul său aerian. Conform informațiilor actuale, drona a pătruns aproximativ 10 kilometri în teritoriul românesc și a operat în spațiul aerian NATO timp de aproximativ 50 de minute”, a transmis președintele ucrainean pe X.

Zelenski a mai subliniat că actul este unul intenționat de autoritățile ruse. „Armata rusă știe exact unde se îndreaptă dronele sale și cât timp pot opera în aer. Rutele lor sunt întotdeauna calculate. Aceasta nu poate fi o coincidență, o greșeală sau inițiativa unor comandanți de nivel inferior. Este o extindere evidentă a războiului din partea Rusiei – și exact așa acționează. Pași mici la început și, în cele din urmă, pierderi mari”, notează liderul ucrainean.

UPDATE 20:30: În urmă cu câteva minute, pentru zona de nord a județului Tulcea a fost transmis un nou mesaj RO-Alert, prin care populația a fost informată cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian românesc.

UPDATE 20:00 Moșteanu: Forțele Aeriene au interceptat o dronă rusească intrată în spațiul aerian național

„Scurtă informare. Forțele Aeriene Române au interceptat astăzi, 13 septembrie, o dronă rusească intrată în spațiul aerian național. Două aeronave F-16 au fost ridicate de urgență din Baza 86 Fetești și au urmărit drona până la dispariția acesteia de pe radar, în zona Chilia Veche”, a scris Ionuț Moșteanu pe pagina sa de Facebook.

Ministrul a subliniat că „situația a fost monitorizată permanent, iar populația nu a fost în pericol”.

UPDATE 19:30: Ministerul Apărării transmite că două aeronave de luptă F-16 din Baza 86 Aeriană Fetești au decolat sâmbătă la ora 18:05 pentru monitorizarea situației aeriene la granița cu Ucraina, ca urmare a unor atacuri aeriene rusești asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre.

„La ora 18:12 a fost emis mesajul RO-Alert pentru populația din nordul județului Tulcea, iar la ora 18:23 aeronavele F 16 au detectat o dronă în spațiul aerian național, pe care au urmărit-o până la aproximativ 20 km SV Chilia Veche, cand a dispărut de pe radar”, a transmis MApN.

„Drona nu a evoluat deasupra zonelor locuite și nu a reprezentat un pericol iminent pentru securitatea populației. În momentul emiterii comunicatului situația este monitorizată de sistemele radar ale MApN și aeronavele aflate în aer”, a adăugat Ministerul Apărării.

Știrea inițială: „În urmă cu puțin timp, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a județului Tulcea, prin care cetățenii au fost informați că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian și au fost îndemnați să adopte măsuri de protecție”, se arată în informarea emisă de IGSU.

Potrivit acesteia, durata estimată a alarmei aeriene este de aproximativ 90 de minute.

IGSU a precizat că teritoriul României nu reprezintă o țintă a atacurilor Federației Ruse și a recomandă cetățenilor să respecte măsurile de siguranță transmise de autorități și să respecte instrucțiunile emise prin sistemul RO-Alert.

Populația este sfătuită să raporteze la 112 orice situație care le poate pune în pericol siguranța.