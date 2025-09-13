Zelenski, despre drona detectată în Tulcea: a pătruns 10 kilometri în teritoriul României și a zburat 50 de minute în spațiul aerian NATO

„Astăzi, România a ridicat avioane de luptă din cauza unei drone rusești aflate în spațiul său aerian. Potrivit datelor actuale, drona a pătruns aproximativ 10 kilometri în teritoriul românesc și a operat în spațiul aerian al NATO timp de circa 50 de minute. Tot astăzi, Polonia a răspuns militar la amenințarea dronelor rusești de atac”, a transmis Zelenski pe platforma X.

Liderul ucrainean a afirmat că dronele rusești au vizat pe parcursul zilei mai multe regiuni ale Ucrainei, inclusiv cele de la granița cu Belarus, și că spațiul aerian belarus ar fi fost folosit pentru a lansa atacuri asupra regiunii Volin.

„Armata rusă știe exact unde se îndreaptă dronele lor și cât timp pot opera în aer. Rutele lor sunt întotdeauna calculate. Nu poate fi o coincidență, o greșeală sau inițiativa unor comandanți de rang inferior. Este o extindere evidentă a războiului de către Rusia”, a scris Zelenski.

Acesta a cerut partenerilor internaționali măsuri preventive ferme împotriva Moscovei.

„Sancțiunile împotriva Rusiei sunt necesare. Sunt necesare tarife împotriva comerțului rusesc. Este nevoie de apărare colectivă, iar Ucraina a propus partenerilor săi crearea unui astfel de sistem de protecție. Nu așteptați zeci de ‘Shahed-uri’ și rachete balistice înainte de a lua decizii”, a subliniat președintele ucrainean.

Dronă detectată în spațiul aerian al României

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a anunțat că Forțele Aeriene Române au interceptat o dronă rusească intrată în spațiul aerian al României.

Ministerul Apărării a transmis că două aeronave de luptă F-16 din Baza 86 Aeriană Fetești au decolat sâmbătă la ora 18:05 pentru monitorizarea situației aeriene la granița cu Ucraina, ca urmare a unor atacuri aeriene rusești aura infrastructurii ucrainene de la Dunăre.

„La ora 18:12 a fost emis mesajul RO-Alert pentru populația din nordul județului Tulcea, iar la ora 18:23 aeronavele F 16 au detectat o dronă în spațiul aerian național, pe care au urmărit-o până la aproximativ 20 km SV Chilia Veche, cand a dispărut de pe radar”, a transmis MApN.