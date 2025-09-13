Ionuț Moșteanu: Forțele Aeriene Române au interceptat o dronă rusească intrată în spațiul aerian național

„Scurtă informare. Forțele Aeriene Române au interceptat astăzi, 13 septembrie, o dronă rusească intrată în spațiul aerian național. Două aeronave F-16 au fost ridicate de urgență din Baza 86 Fetești și au urmărit drona până la dispariția acesteia de pe radar, în zona Chilia Veche”, a scris Ionuț Moșteanu pe pagina sa de Facebook.
Ministrul a subliniat că „situația a fost monitorizată permanent, iar populația nu a fost în pericol”.
El a adăugat că „misiunea este în desfășurare și revenim cu detalii”, dând asigurări că „România își apără spațiul aerian și rămâne vigilentă în fața agresiunii rusești”.
Ministerul Apărării a transmis că două aeronave de luptă F-16 din Baza 86 Aeriană Fetești au decolat sâmbătă la ora 18:05 pentru monitorizarea situației aeriene la granița cu Ucraina, ca urmare a unor atacuri aeriene rusești asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre.
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis un mesaj RO-Alert.
„La ora 18:12 a fost emis mesajul RO-Alert pentru populația din nordul județului Tulcea, iar la ora 18:23 aeronavele F 16 au detectat o dronă în spațiul aerian național, pe care au urmărit-o până la aproximativ 20 km SV Chilia Veche, cand a dispărut de pe radar”, a transmis MApN.
„Drona nu a evoluat deasupra zonelor locuite și nu a reprezentat un pericol iminent pentru securitatea populației. În momentul emiterii comunicatului situația este monitorizată de sistemele radar ale MApN și aeronavele aflate în aer”, a adăugat Ministerul Apărării.