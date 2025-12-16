Bogdan Rodeanu: Programul F-16 consolidează securitatea României și NATO

România devine un punct strategic NATO în pregătirea piloților de F-16, prin extinderea Centrului European de Instruire de la Baza Aeriană 86 Borcea, a anunțat Bogdan Rodeanu, vicepreședintele Comisiei de Apărare din Camera Deputaților.

„Este pregătire reală, în aer, nu pe hârtie, într-o zonă-cheie pentru securitatea Europei. Acest program este fundamental pentru viitorul Forțelor Aeriene Române. Asigură pregătirea continuă a piloților de F-16 și construiește baza necesară pentru tranziția către F-35, următoarea generație de avioane de luptă”, a declarat Bogdan Rodeanu.

Borcea, hub de instruire pentru piloți români și aliați

Comisiile de Apărare au dat marți aprobarea prealabilă pentru acest program strategic. Baza Aeriană 86 Borcea va deveni locul unde piloți români și aliați NATO se antrenează după aceleași standarde, cu pregătire reală în aer, nu doar teoretică.

„Este pregătire reală, într-o zonă-cheie pentru securitatea Europei. Tranziția către F-35 nu se face peste noapte, ci prin ani de instruire serioasă și experiență acumulată”, a subliniat vicepreședintele Comisiei de Apărare.

Cele 18 avioane F-16 provenite din Olanda vor fi utilizate prioritar pentru instruirea piloților, contribuind la formarea rapidă și eficientă a acestora.

România sprijină și piloții ucraineni

Programul include instruirea piloților ucraineni care vor opera F-16 în misiuni defensive împotriva agresiunii Rusiei.

Rodeanu a explicat impactul regional: „Atâta vreme cât apărarea antiaeriană și piloții Ucrainei reușesc să blocheze atacurile rusești, cerul Europei este mai sigur. Securitatea nu se oprește la graniță. Se construiește împreună.”

România – contributor strategic la securitatea NATO

Extinderea Centrului European de Instruire F-16 nu doar că întărește Forțele Aeriene Române, dar poziționează România ca un stat responsabil și stabil în cadrul NATO. Rodeanu a concluzionat: „România nu mai este doar un beneficiar de securitate, ci un contributor real la ea. România face, și face bine. Și contează pentru NATO. Pentru mine, aprobarea acestui program este un motiv autentic de mândrie națională. România nu vorbește tare. România face. Și face bine. Și contează pentru NATO”.