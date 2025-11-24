Ziua și atacul în zona Deltei. Atacuri cu drone în apropierea României. Avioane Eurofighter și F-16, ridicate pentru monitorizare

„Federația Rusă a reluat atacurile cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură portuară din Ucraina, în noaptea de 23 spre 24 noiembrie, în proximitatea frontierei cu România”, a anunțat luni, Ministerul Apărării Naționale.

După ce au fost detectate „ținte aeriene”, îndreptându-se spre zona Ismail, două avioane Eurofighter ale contingentului german au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației.

Dronele au dispărut de pe radar, iar aeronavele au fost au revenit la bază fără a fi înregistrate pătrunderi în spațiul aerian al României.

La ora 01.45, două aeronave F-16 Fighting Falcon ale Forțelor Aeriene Române au decolat după sistemele de supraveghere au detectat noi ținte aeriene la aproximativ 30 de kilometri nord de Insula Șerpilor, cu traiectorii posibile spre Vâlcov, Chilia sau Ismail.

La ora 02.20, autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert pentru nordul județului Tulcea, în vederea informării populației. Pe durata misiunii, piloții F-16 au raportat prezența unor ținte în apropiere de Ismail, urmată de explozii pe teritoriul ucrainean.

Nici de această dată nu s-au înregistrat pătrunderi ale dronelor rusești în spațiul aerian al României

„Ministerul Apărării Naționale se află în contact permanent cu aliații și acționează pentru garantarea securității României și a Flancului Estic al NATO”, conchide comunicatul Ministerul Apărării Naționale.

A fost emis mesaj RO-Alert

„În cursul nopții trecute, la ora 02:20, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a emis un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a județului Tulcea, în urma unei informări transmise de SMFA, care semnalase prezența unei posibile ținte aeriene de mici dimensiuni în proximitatea graniței dintre România și Ucraina”, informează ISU Tulcea.

Mesajul a avut rolul de a avertiza locuitorii cu privire la un potențial risc de cădere a unor fragmente din spațiul aerian.

Autoritățile au anunțat că în urma emiterii avertismentului nu a fost înregistrate apeluri la 112 și nici nu s-au petrecut incidente pe teritoriul României.

Spațiul aerian românesc în luna noiembrie

În luna noiembrie, orașul Ismail a fost o țintă frecventă a atacurilor rusești în Ucraina, fapt ce a generat riscuri pentru spațiul aerian românesc. În noapte de 10 spre 11 noiembrie, în urma unui atac, fragmente de dronă au ajuns în Românie, fiind emis mesaj RO-Alert. Pe 17 noiembrie, o dronă rusă lovește o navă cu GPL în portul Ismail, ceea ce duce la evacuarea preventivă a localităților Plauru și Ceatalchioi. În noapte de 18 spre 19, o dronă pătrunde aproximativ 8 km în spațiul aerian românesc Iar pe 22 noiembrie, un atac cu drone asupra localității ucrainene Orlivka, din apropierea punctului de trecere de la Isaccea, determină armata română să decoleze aeronave F-16 pentru monitorizare și autoritățile să emită un nou RO-Alert.