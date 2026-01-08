Rogobete, discuții cu omologul spaniol despre reforma sistemului de gărzi

Ministrul Sănătății este în vizită în Spania. Joi, el s-a întâlnit cu Mónica García Gómez, ministrul Sănătății de la Madrid. Cei doi au discutat inclusiv despre reforma sistemului de gărzi.

„Am prezentat propunerile României și am analizat modul în care funcționează acest sistem în Spania. Varianta gărzilor de 12 ore și existența celor trei tipuri de gardă – la domiciliu, de monitorizare și de urgență – confirmă că direcția noastră este una aliniată practicilor europene”, susține Alexandru Rogobete.

El spune că a avut discuții și cu Belén González Callado, comisar pentru Sănătate Mintală, despre reorganizarea serviciilor la nivel comunitar.

„Partea spaniolă ne-a pus la dispoziție strategiile utilizate pentru dezvoltarea centrelor de sănătate mintală, iar între cele două ministere vom începe o colaborare structurată pe această temă. În România, Planul de Acțiune pentru Sănătatea Mintală 2024–2029 este deja în implementare, iar acest schimb de practici ne ajută să accelerăm măsurile aflate în derulare”, afrimă Rogobete.

De asemenea, Francisca Sureda Llull, delegat al Guvernului spaniol pentru Planul Național privind Drogurile, a pus la dispoziția părții române strategiile Spaniei în domeniul combaterii adicțiilor.

Controversa de la Constanța

Declarațiile ministrului vin în contextul unei controverse la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța. Managerul unității, Raluca Ștefan, a susținut public că există medici scutiți de gărzi din motive medicale, deși îi vede făcând sport sau în oraș, și a precizat că „70% din personalul medical al spitalului nu face gărzi”, menționând că sunt cadre medicale tinere, sub 50 de ani.

În urma acestor afirmații, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că va trimite Corpul de Control al ministerului la Spitalul Județean Constanța și că va solicita Comisiei de Medicină a Muncii reevaluarea scutirilor de gardă. „Nu poți avea lombosciatică doar într-un spital public, dar să poți face fără probleme activitate medicală în altă parte”, a declarat ministrul, admițând totodată că există o problemă privind gărzile.