CMR cere recunoașterea gărzilor ca vechime și plata la grilele actuale. Propune gărzi de 12 ore în spitalele cu cazuri complexe

„Garda medicului reprezintă o activitate medicală ce trebuie gestionată cu responsabilitate, asumată continuu, ce implică atenție, decizii rapide și intervenții în momente critice, dar și un efort extins al medicului aflat de gardă”, arată CMR. Organizația consideră că acest efort – adesea „extins și intens solicitant” – trebuie reflectat corect în parcursul profesional și în drepturile legale ale medicilor, motiv pentru care solicită ca orele de gardă să fie recunoscute ca vechime în muncă.

Totodată, CMR cere plata orelor de gardă „la nivelul grilelor actuale de salarizare”, pentru toate segmentele de asistență medicală, astfel încât activitatea să fie evaluată în concordanță cu „responsabilitatea, efortul și complexitatea” intervențiilor din gardă. Colegiul mai indică nevoia unor evaluări profesionale centrate pe actul medical, care să țină cont de dificultatea cazurilor, riscuri și presiunea deciziilor, mai ales în situații critice.

În ceea ce privește organizarea gărzilor, CMR susține introducerea unor ture de 12 ore în spitalele cu multe cazuri complexe, unde efortul medicilor este „semnificativ crescut”. Președintele CMR, prof. univ. dr. Cătălina Poiană, a afirmat că direcțiile enunțate au fost prezentate public în repetate rânduri și discutate cu autoritățile în ultimul an și jumătate.

Colegiul Medicilor subliniază și rolul managementului spitalelor și al autorităților locale sau centrale în găsirea unor soluții: „Trebuie înțeles de către toți factorii implicați că activitatea într-un spital este una continuă ce trebuie asigurată. Este nevoie de implicare pe toate palierele și de responsabilitate, astfel încât situația gărzilor să se rezolve atât în beneficiul pacienților, al medicilor, cât și pentru buna funcționare a sistemului sanitar”, se mai arată în comunicat.

Cazul de la Constanța

Declarațiile CMR vin în contextul unei controverse la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța. Managerul unității, Raluca Ștefan, a susținut public că există medici scutiți de gărzi din motive medicale, deși îi vede făcând sport sau în oraș, și a precizat că „70% din personalul medical al spitalului nu face gărzi”, menționând că sunt cadre medicale tinere, sub 50 de ani.

În urma acestor afirmații, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că va trimite Corpul de Control al ministerului la Spitalul Județean Constanța și că va solicita Comisiei de Medicină a Muncii reevaluarea scutirilor de gardă. „Nu poți avea lombosciatică doar într-un spital public, dar să poți face fără probleme activitate medicală în altă parte”, a declarat ministrul, admițând totodată că există o problemă privind gărzile.

Rogobete a mai precizat că, din acest an, ar urma să fie introdus un nou sistem de gărzi – inclusiv gardă la domiciliu, gardă de monitorizare și gardă de urgență – plătite diferențiat, iar autoritățile vor analiza și posibilitatea organizării gărzilor de 12 ore.