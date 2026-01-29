Ucraina poartă discuții cu SpaceX după acuzații privind utilizarea de către Moscova a sistemului Starlink pentru dronele sale de atac

Ministrul ucrainean al Apărării a declarat că Ucraina este în contact cu SpaceX, pe tema acuzațiilor conform cărora dronele de atac rusești ar fi folosit sistemele sale de comunicații prin satelit Starlink pentru a ataca Ucraina.