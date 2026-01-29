Prima pagină » Știri externe » Ucraina poartă discuții cu SpaceX după acuzații privind utilizarea de către Moscova a sistemului Starlink pentru dronele sale de atac

Ucraina poartă discuții cu SpaceX după acuzații privind utilizarea de către Moscova a sistemului Starlink pentru dronele sale de atac

Ministrul ucrainean al Apărării a declarat că Ucraina este în contact cu SpaceX, pe tema acuzațiilor conform cărora dronele de atac rusești ar fi folosit sistemele sale de comunicații prin satelit Starlink pentru a ataca Ucraina.
Laurentiu Marinov
29 ian. 2026

Kievul este în contact cu SpaceX, compania americană a lui Elon Musk, după acuzațiile conform cărora dronele de atac rusești ar fi folosit sistemele sale de comunicații prin satelit Starlink pentru a ataca Ucraina, a declarat joi ministrul ucrainean al Apărării, potrivit Le Figaro.

„La câteva ore după ce dronele rusești echipate cu conectivitate Starlink au apărut deasupra orașelor ucrainene, echipa Ministerului Apărării a contactat rapid SpaceX și a oferit modalități de rezolvare a problemei”, a scris Mykhailo Fedorov pe rețelele de socializare, spunând că este „recunoscător președintelui SpaceX, Gwynne Shotwell, și personal lui Elon Musk pentru răspunsul lor rapid” .

