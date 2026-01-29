Ucraina poartă discuții cu SpaceX după acuzații privind utilizarea de către Moscova a sistemului Starlink pentru dronele sale de atac

Kievul este în contact cu SpaceX, compania americană a lui Elon Musk, după acuzațiile conform cărora dronele de atac rusești ar fi folosit sistemele sale de comunicații prin satelit Starlink pentru a ataca Ucraina, a declarat joi ministrul ucrainean al Apărării, potrivit Le Figaro.
„La câteva ore după ce dronele rusești echipate cu conectivitate Starlink au apărut deasupra orașelor ucrainene, echipa Ministerului Apărării a contactat rapid SpaceX și a oferit modalități de rezolvare a problemei”, a scris Mykhailo Fedorov pe rețelele de socializare, spunând că este „recunoscător președintelui SpaceX, Gwynne Shotwell, și personal lui Elon Musk pentru răspunsul lor rapid” .