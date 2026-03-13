MApN nu a găsit resturi de drone în urma verificărilor făcute în Tulcea

Potrivit MApN, echipele au finalizat activitățile de verificare în zonele din județul Tulcea.

„Cercetările desfășurate în teren de specialiști ai MApN nu au confirmat prezența unor resturi de drone sau a altor elemente asociate unor astfel de aparate”, a transmis ministerul.

Acesta anunță că menține măsuri de monitorizare permanentă a situației din proximitatea spațiului aerian național.

Sistemele radar ale Ministerului Apărării Naționale au detectat vineri dimineață mai multe ținte aeriene în apropierea graniței României, în zona Chilia Veche–Vâlcove, la nord de județul Tulcea. Exista posibilitatea ca resturi de dronă să fi căzut pe teritoriul României, în zona Chilia Veche.