MApN nu a găsit resturi de drone în urma verificărilor făcute în Tulcea

Ministerul Apărării Naționale (MApN) anunță că echipele care au făcut vineri verificări în județul Tulcea, unde sistemele radar au detectat dimineața mai multe ținte aeriene în apropierea graniței României, nu găsit resturi de drone.
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: AI
Cosmin Pirv
13 mart. 2026, 18:02, Social

Potrivit MApN, echipele au finalizat activitățile de verificare în zonele din județul Tulcea.

„Cercetările desfășurate în teren de specialiști ai MApN nu au confirmat prezența unor resturi de drone sau a altor elemente asociate unor astfel de aparate”, a transmis ministerul.

Acesta anunță că menține măsuri de monitorizare permanentă a situației din proximitatea spațiului aerian național.

Sistemele radar ale Ministerului Apărării Naționale au detectat vineri dimineață mai multe ținte aeriene în apropierea graniței României, în zona Chilia Veche–Vâlcove, la nord de județul Tulcea. Exista posibilitatea ca resturi de dronă să fi căzut pe teritoriul României, în zona Chilia Veche.

Recomandarea video

Ce poți face în acest weekend: concerte, expoziții și festivaluri în marile orașe / Lista evenimentelor
G4Media
Toți abonații TV ai Digi RCS-RDS trebuie să știe acest lucru. Cât costă abonamentul în 2026
Gandul
ADIO, PENSII! Banii nu mai ajung - Bolojan a făcut anunțul apocaliptic
Cancan
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător mai mare cu 8 ani
Prosport
Atenție, români! Dubaiul arestează oamenii care postează fotografii și clipuri de la atacurile iraniene! Ce riscă cine filmează dronele și reacția lui Andrew Tate
Libertatea
Boala care nu a fost încă identificată, dar care ar putea provoca o pandemie. OMS a numit-o „Disease X”
CSID
Toate amenzile de circulație se majorează de la 1 iulie! Pentru viteză, sancțiunea maximă depășește 4.300 de lei
Promotor