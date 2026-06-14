Bărbat prins în flagrant cu 31 de kilograme de cannabis și 500 de grame de cocaină în județul Teleorman

Procurorii D.I.I.C.O.T au reținut, sâmbătă, un bărbat în vârstă de 35 de ani, după ce a fost prins cu 31 de kilograme de cannabis și 500 de grame de cocaină.

Polițiștii din Ploiești „au documentat activitatea infracțională a unui bărbat, în vârstă de 35 de ani, cercetat pentru introducerea în țară de droguri de risc și de mare risc, precum și pentru trafic de droguri de risc și de mare risc”.

În urma cercetărilor, „a reieșit că persoana cercetată ar fi procurat droguri de risc (cannabis) și droguri de mare risc (cocaină) din alte state europene, pe care ulterior le-ar fi introdus în România în scopul comercializării”.

Bărbatul a fost prins în flagrant sâmbătă, „în municipiul Turnu Măgurele, județul Teleorman, în timp ce ar fi deținut asupra sa aproximativ 31 de kilograme de cannabis și 500 de grame de cocaină”, potrivit autorităților.

„În aceeași zi, a fost pus în executare un mandat de percheziție domiciliară la locuința acestuia, fiind descoperite și ridicate mai multe bunuri susceptibile a fi fost utilizate în activitatea infracțională”.

Bărbatul a fost reținut de polițiști.

Duminică, „judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Prahova a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a persoanei în cauză”.