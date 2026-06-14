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Noi atacuri cu drone asupra infrastructurii Ucrainei, în apropierea Dunării, la Tulcea

Federația Rusă a executat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în județul Tulcea, transmite Ministerul Apărării Naționale (MApN).
Noi atacuri cu drone asupra infrastructurii Ucrainei, în apropierea Dunării, la Tulcea
Sursa foto: Hepta Imagine cu caracter ilustrativ
Laura Buciu
14 iun. 2026, 08:00, Politic
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Potrivit MApN, două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Italiene din Baza 57 Mihail Kogălniceanu, aflate în Serviciul de Luptă Poliție Aeriană, au decolat la ora 00.10, pentru monitorizarea situației aeriene la granița cu Ucraina, ca urmare a observării evoluţiei unui grup de ţinte aeriene, la 12 km est de Vâlcove.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, un mesaj RO-Alert fiind trimis la ora 00.02.

Alerta aeriana a încetat la ora 01.11.

Aeronavele Eurofighter Typhoon au ateriat în baza Baza 57 Mihail Kogălniceanu la ora 01.44.

Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate sau cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian.

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