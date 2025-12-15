Țara europeana cu cele mai curate supermarketuri. Cum sunt recompensați retailerii dacă obțin un scor maxim de igienă

Rezultate analizate

Începând cu luna trecută, consumatorii belgieni pot solicita rezultatele inspecțiilor efectuate de Agenția Federală pentru Siguranța Lanțului Alimentar prin aplicația online „Food Hygiene Rating” (FHR), disponibilă pe calculatoare, tablete și telefoane inteligente. Agenția dorește să contribuie la încrederea consumatorilor printr-o mai mare transparență, scrie retaildetail.eu.

Het Nieuwsblad a testat acest sistem și a folosit inteligența artificială pentru a analiza rezultatele pentru 66.668 de magazine de alimente, unități de catering și alte afaceri. 5.185 de afaceri, adică 7,78%, au primit un scor de 5, „necesită îmbunătățiri”.

Acesta este cel mai scăzut scor posibil, indicând că, chiar și după o a doua inspecție, afacerile respective nu au îndeplinit cerințele de bază privind igiena și siguranța alimentelor.

Proceduri și recompense pentru retaileri

3.428 de afaceri (5,14%) au obținut un scor de 10 („excelent”) și au fost recompensate cu o față zâmbitoare, ceea ce înseamnă că plătesc o taxă mai mică și vor fi inspectate mai rar în viitor.

Remarcabil, mai mult de jumătate dintre supermarketurile din eșantion au obținut scorul maxim. Niciun alt sector nu s-a descurcat mai bine: măcelăriile au urmat la o distanță considerabilă, cu 9,57%.

„Toate supermarketurile au proceduri, uniforme, aplicate în toate magazinele lor. Acestea includ instruirea personalului și audituri interne și externe, precum și logistică și gestionarea stocurilor bine gândite”, a declarat Hans Cardyn de la federația comercială Comeos pentru ziar.

În rândul magazinelor mici de alimente și al magazinelor de noapte, 18,5% au primit doar scorul de 5. În industria ospitalității, cifrele variază mult în funcție de sector și regiune. În Bruxelles, nu mai puțin de unul din patru dintre afacerile inspectate a primit cel mai scăzut scor.