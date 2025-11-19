Cel mai mare retailer din Polonia își deschide un lanț de supermarketuri în România? Cine e Grupul Jeronimo Martins și de ce a pus ochii pe piața românească

Retailerul Biedronka, liderul absolut al pieței de comerț alimentar din Polonia și parte a grupului portughez Jeronimo Martins, și-a exprimat intenția de a extinde modelul de succes din Polonia către alte țări din Europa Centrală și de Est. În prezent, compania operează 3.730 de magazine de tip discount în Polonia și generează afaceri de 23,57 miliarde de euro, depășind astfel întregul comerț modern local, potrivit ZF.

Cu ocazia aniversării a 30 de ani de activitate, Luis Araujo, CEO al Biedronka, a subliniat că modelul de afaceri perfecționat în ultimele trei decenii are potențialul de a atrage consumatorii și din alte piețe ale regiunii. Potrivit presei poloneze, el a evidențiat rolul major al grupului în economia națională și popularitatea deosebită de care se bucură Biedronka („gărgărița“) în rândul polonezilor.

Momentan nu există confirmări clare, deși retailerul și-a anunțat intenția de a se extinde în România înainte de 2020. În acel an, grupul de distribuție Jerónimo Martins anunța că România va fi inclusă în planul său strategic 2020-2025. Cu toate acestea, în ultimii patru ani planul nu s-a concretizat, retailerul alegând să deschidă magazine în Slovacia în 2024.

În 2024, presa din portugalia scria: „După ani de zile în care a luat în considerare intrarea pe piața românească, un plan care nu a fost complet abandonat, Jerónimo Martins a ales să deschidă în Slovacia, unde, spre deosebire de abordarea actuală, va „testa” internaționalizarea uneia dintre mărcile sale – în loc să aibă propria marcă în țară. Pentru acest proiect pilot, au ales Biedronka, marca poloneză de „buburuză”, binecunoscută vecinilor slovaci, care este, de fapt, perla coroanei grupului, contribuind cu partea leului – peste 70% – la vânzările totale care au atins un record de 30,6 miliarde de euro anul trecut.”

Jeronimo Martins, grupul portughez care deține Biedronka

Grupul Jeronimo Martins este o companie internațională cu sediul în Portugalia, cu o istorie de peste 230 de ani în domeniul alimentar. Distribuția de produse alimentare reprezintă principala activitate a Grupului și generează peste 98% din vânzările consolidate.

Grupul dezvoltă, de asemenea, un sector de producție agroalimentară în Portugalia și Maroc.

În Polonia, Grupul Jeronimo Martins operează și lanțul de magazine de produse cosmetice Hebe, care s-a extins și în Cehia și Slovacia.

Jerónimo Martins Polska SA deține Biedronka – cel mai mare lanț de magazine de retail din Polonia, cu magazine situate în peste 1.300 de locații și o prezență de 30 de ani pe piața poloneză. La sfârșitul primei jumătăți a anului 2025, avea 3.802 magazine.

În 2022, Biedronka a colaborat cu aproape 1.400 de furnizori polonezi, care au furnizat peste 93% din produsele lanțului. Cu peste 85.000 de angajați, Jerónimo Martins Polska SA este cel mai mare angajator din Polonia. Compania este un partener strategic al Forumului pentru Afaceri Responsabile.

Din 1995, Biedronka a crescut ca parte a Grupului portughez Jerónimo Martins – astăzi, având circa 3.730 de magazine și 17 centre de distribuție.

Biedronka este cea mai mare divizie a Grupului și, pe lângă faptul că este liderul pieței de retail alimentar din Polonia, dezvoltă și operațiuni în Slovacia. În Portugalia, Pingo Doce este lanțul de supermarketuri numărul unu, iar Recheio este liderul pieței cash & carry. În Columbia, Grupul operează magazinele de proximitate Ara. Tot în Portugalia, acesta deține cafenelele Jeronymo și magazinele de ciocolată și produse de cofetărie Hussel.