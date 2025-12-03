„Mișcarea este prea riscantă”. Belgia respinge planul Uniunii Europene de a utiliza activele rusești înghețate pentru Ucraina

Bugetul și necesitățile militare ale Ucrainei pentru 2026 și 2027 sunt estimate la aproximativ 130 de miliarde de euro.

Uniunea Europeană s-a angajat să acopere acest deficit. De la începutul războiului, în 2022, a investit deja peste 170 de miliarde de euro.

Cea mai mare sumă de fonduri disponibile provine din activele rusești înghețate, potrivit AP.

Belgia deține cea mai mare parte a banilor

Cea mai mare parte a banilor se află în Belgia – aproximativ 194 de miliarde de euro în iunie – și în afara UE, în Japonia, cu aproximativ 50 de miliarde de dolari, și în SUA, Marea Britanie și Canada, cu sume mai mici.

Comisia Europeană, ramura executivă a UE, urma să facă publice miercuri detaliile propunerii sale de a utiliza banii ruși ca garanție pentru a ajuta la satisfacerea nevoilor considerabile ale Ucrainei printr-un „împrumut de reparații”.

Însă ministrul belgian de externe, Maxime Prévot, a declarat că țara sa consideră „opțiunea împrumutului de reparații ca fiind cea mai proastă dintre toate, deoarece este riscantă. Nu s-a mai făcut niciodată până acum”. Rusia a descris acest plan ca fiind „furt”.

Ministrul belgian de externe face altă propunere

Citind cu ezitare declarațiile pregătite pentru jurnaliști la sediul NATO din Bruxelles, Prévot a îndemnat UE să împrumute banii pentru Ucraina de pe piețele internaționale.

„Este o opțiune binecunoscută, solidă și bine stabilită, cu parametri previzibili”, a spus el.

„Schema împrumuturilor pentru reparații implică riscuri economice, financiare și juridice importante”, a spus el, adăugând că propunerile comisiei nu răspund preocupărilor Belgiei. „Nu este acceptabil să se utilizeze banii și să ne lase singuri să facem față riscurilor”.

Belgia se teme că casa de compensare financiară cu sediul la Bruxelles care deține activele înghețate, Euroclear, ar putea întreprinde acțiuni legale dacă Rusia contestă orice utilizare a fondurilor sau dacă această măsură îi afectează imaginea și interesele comerciale.

Prévot a spus că Belgia consideră că preocupările sale nu sunt ascultate de partenerii săi din UE.

„Nu încercăm să ne antagonizăm partenerii sau Ucraina. Încercăm pur și simplu să evităm consecințele potențial dezastruoase pentru un stat membru căruia i se cere să dea dovadă de solidaritate fără a i se oferi aceeași solidaritate în schimb”, a spus el.