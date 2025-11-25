Starmer: Marea Britanie va negocia cu UE în privința activelor înghețate ale Rusiei

Liderii britanici pregătesc o discuție amplă cu Uniunea Europeană despre opțiunile legate de activele rusești înghețate, anunță premierul Keir Starmer.

În fața membrilor Coaliției Voluntare, el a spus că Londra este „gata să negocieze” cu Bruxelles-ul pentru a găsi o formulă de sprijin financiar pentru Ucraina, bazată pe valoarea acestor bunuri „imobilizate”.

Starmer a declarat în fața liderilor din Franța, Germania și alte state europene, în timpul unei reuniuni virtuale, că „Aceasta este cea mai bună modalitate de a-i arăta (președintelui rus) Putin că ar trebui să negocieze, în loc să încerce să ne întreacă în așteptare, și este cea mai bună modalitate pentru noi de a fi pregătiți să sprijinim Ucraina în război sau în pace”.

Premierul a precizat că știe despre ritmul alert al discuțiilor din interiorul instituțiilor europene, menționând că echipele Uniunii lucrează „non-stop” la planul de finanțare.

El a mai menționat că știe că „liderii UE analizează acest aspect în următoarele săptămâni, unde se înregistrează progrese.”

În același timp, Ucraina a transmis că susține cadrul propus pentru un posibil acord de pace cu Rusia, însă a arătat că elementele cele mai sensibile necesită o întrevedere directă între președintele Volodimir Zelenski și președintele Donald Trump.