Semnal puternic de la Londra. Keir Starmer vrea relații mai strânse între Marea Britanie și UE

Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat BBC, pe fondul dezbaterilor interne din Partidul Laburist privind viitorul relațiilor cu Bruxelles-ul.
Keir Starmer a afirmat că Regatul Unit ar trebui să ia în calcul „o aliniere și mai strânsă” cu piața unică, dacă acest lucru servește interesului național. El a subliniat că, în contextul noilor acorduri comerciale semnate de Marea Britanie cu Statele Unite și India, o uniune vamală cu UE nu mai reprezintă soluția optimă.
„Suntem mai bine poziționați dacă ne uităm spre piața unică, nu spre uniunea vamală, pentru viitoarea noastră aliniere”, a declarat premierul, respingând astfel opiniile unor membri ai cabinetului său care susțin un nou acord vamal cu UE.
Declarațiile premierului vin într-un moment de tensiune în interiorul Partidului Laburist. Miniștri precum Wes Streeting și David Lammy, dar și lideri sindicali, au susținut public că o uniune vamală ar putea aduce beneficii economice semnificative. De asemenea, 13 parlamentari laburiști au votat recent în favoarea unei propuneri liberale-democrate privind aderarea la o uniune vamală.
Cu toate acestea, Starmer a avertizat că reluarea disputelor interne ar putea recrea „haosul” specific fostelor guverne conservatoare și ar favoriza ascensiunea partidului Reform, condus de Nigel Farage.
Premierul a exclus categoric revenirea la libera circulație a persoanelor, dar a apărat ideea unui program de mobilitate pentru tineri, care ar permite schimburi temporare de muncă și experiență între Regatul Unit și statele europene.
În plan politic, Starmer a declarat că următoarele alegeri generale vor fi decisive și vor opune un guvern laburist unei drepte radicale. El susține că miza va fi identitatea britanică și valorile fundamentale ale societății.