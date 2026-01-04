Semnal puternic de la Londra. Keir Starmer vrea relații mai strânse între Marea Britanie și UE

Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat BBC, pe fondul dezbaterilor interne din Partidul Laburist privind viitorul relațiilor cu Bruxelles-ul.

Keir Starmer a afirmat că Regatul Unit ar trebui să ia în calcul „o aliniere și mai strânsă” cu piața unică, dacă acest lucru servește interesului național. El a subliniat că, în contextul noilor acorduri comerciale semnate de Marea Britanie cu Statele Unite și India, o uniune vamală cu UE nu mai reprezintă soluția optimă.

„Suntem mai bine poziționați dacă ne uităm spre piața unică, nu spre uniunea vamală, pentru viitoarea noastră aliniere”, a declarat premierul, respingând astfel opiniile unor membri ai cabinetului său care susțin un nou acord vamal cu UE.

Diviziuni interne și presiuni politice privind Marea Britanie relații UE

Declarațiile premierului vin într-un moment de tensiune în interiorul Partidului Laburist. Miniștri precum Wes Streeting și David Lammy, dar și lideri sindicali, au susținut public că o uniune vamală ar putea aduce beneficii economice semnificative. De asemenea, 13 parlamentari laburiști au votat recent în favoarea unei propuneri liberale-democrate privind aderarea la o uniune vamală.

Cu toate acestea, Starmer a avertizat că reluarea disputelor interne ar putea recrea „haosul” specific fostelor guverne conservatoare și ar favoriza ascensiunea partidului Reform, condus de Nigel Farage.

Migrație, tineri și perspective electorale

Premierul a exclus categoric revenirea la libera circulație a persoanelor, dar a apărat ideea unui program de mobilitate pentru tineri, care ar permite schimburi temporare de muncă și experiență între Regatul Unit și statele europene.

În plan politic, Starmer a declarat că următoarele alegeri generale vor fi decisive și vor opune un guvern laburist unei drepte radicale. El susține că miza va fi identitatea britanică și valorile fundamentale ale societății.