Sprijin financiar pentru Ucraina. Zelenski avertizează asupra riscurilor lipsei de fonduri la summitul UE

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat joi, la summitul european de la Bruxelles, că înțelege rezervele exprimate de Belgia privind utilizarea activelor rusești înghețate pentru finanțarea unui împrumut destinat Ucrainei, însă a subliniat că riscurile pentru țara sa sunt mult mai mari în absența unui sprijin financiar pentru Ucraina constant și predictibil.
Volodimir Zelenski. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Andrei Rachieru
18 dec. 2025, 18:00, Știri externe

Liderul ucrainean a atras atenția asupra consecințelor concrete ale întârzierii finanțării, în special asupra capacității de producție militară, scrie The Brussels Times.

Discuțiile dintre Zelenski și premierul Belgiei

În marja summitului, Volodimir Zelenski a avut o întrevedere bilaterală cu prim-ministrul belgian Bart De Wever. La conferința de presă susținută ulterior, președintele ucrainean a descris întâlnirea drept una deschisă, dar prudentă.

„El mi-a spus tot ce a dorit să îmi spună, iar eu am făcut același lucru. A fost productiv? Vom vedea”, a declarat Zelenski.

Totuși, acesta a salutat asigurările primite din partea premierului belgian privind angajamentul Belgiei de a contribui la identificarea unei soluții financiare pentru Ucraina, calificând acest semnal drept unul pozitiv.

Impactul asupra capacității de apărare

În cadrul aceleiași conferințe de presă, Zelenski a avertizat că lipsa unui sprijin financiar pentru Ucraina va avea efecte imediate asupra efortului de apărare.

El a explicat că, fără fonduri suplimentare până în primăvară, Ucraina va fi nevoită să reducă semnificativ producția de drone, un element esențial în strategia sa militară.

Potrivit liderului de la Kiev, orice întârziere în luarea unei decizii la nivel european se traduce direct în pierderi de capacitate operațională pe front.

Opțiunile analizate de liderii UE

Ucraina se află din nou în centrul agendei europene, liderii UE analizând modalități de a asigura sprijin financiar pentru Ucraina pe termen mediu, pentru următorii doi ani.

Principalele opțiuni discutate sunt utilizarea activelor rusești blocate în Uniunea Europeană sau contractarea unui împrumut comun la nivelul UE.

Belgia se opune primei variante, invocând riscuri juridice și financiare, în timp ce cea de-a doua opțiune necesită unanimitate între statele membre, un consens care nu a fost încă atins.

