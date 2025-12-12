Premierii Marii Britanii și Belgiei se întâlnesc pentru discuții cu privire la activele rusești înghețate

Întâlnirea dintre Keir Starmer și prim-ministrul Belgiei, Bart De Wever, are loc înaintea unui summit UE de săptămâna viitoare, când liderii UE au promis să decidă cum să finanțeze Ucraina în 2026-2027, în condițiile în care se preconizează că Kievul va rămâne fără bani în primăvara viitoare, potrivit The Guardian.

Comisia Europeană a propus un împrumut de 90 de miliarde de euro (79 de miliarde de lire sterline) pentru Ucraina, garantat cu activele bancare suverane ale Rusiei, în valoare de 210 miliarde de euro, imobilizate în UE după invazia la scară largă. Oficialii UE consideră că cele 90 de miliarde de euro vor acoperi două treimi din nevoile financiare ale Ucrainei pentru următorii doi ani și se așteaptă ca ceilalți „parteneri internaționali” ai Kievului să furnizeze restul.

Belgia s-a opus planului

Planul a fost blocat de Belgia, care găzduiește 185 de miliarde de euro din activele imobilizate la depozitarul central de valori mobiliare Euroclear din Bruxelles. Guvernul belgian spune că trebuie să aibă garanții din partea partenerilor UE că nu va fi responsabil pentru o factură de miliarde de euro dacă este dat în judecată cu succes de Rusia.

De Wever a descris ideea ca fiind „fundamental greșită” și a susținut că ar încălca dreptul internațional și ar pune în pericol stabilitatea monedei euro.

Banca centrală a Rusiei a anunțat că a intentat un proces împotriva Euroclear la o instanță din Moscova. Euroclear a refuzat să comenteze, dar un purtător de cuvânt a declarat că „în prezent se luptă cu peste 100 de acțiuni în justiție în Rusia”.

Regatul Unit, care deține active rusești înghețate în valoare de 27 de miliarde de euro, susține utilizarea acestor active pentru a ajuta Ucraina. Planul este, de asemenea, puternic susținut de Germania.