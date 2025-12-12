Serviciile secrete daneze acuză SUA că își folosesc puterea economică pentru a-și „afirma voința” asupra aliaților

Serviciile de informații daneze au acuzat SUA că își folosește puterea economică pentru a-și „afirma voința” și că amenință cu forța militară aliații săi, potrivit The Guardian.

Comentariile, formulate în evaluarea anuală publicată săptămâna aceasta, marchează prima dată când Serviciul de Informații al Apărării Daneze (DDIS) a inclus SUA pe lista amenințărilor la adresa țării. Danemarca, avertizează raportul, „se confruntă cu amenințări și provocări de politică de securitate din ce în ce mai grave decât în ​​mulți ani”.

Raportul arată că SUA „își folosește acum puterea economică și tehnologică ca mijloc de putere, inclusiv împotriva aliaților și partenerilor”.

Concurența dintre superputerile Rusia, China și SUA, se arată în raport, „are loc din ce în ce mai mult în Arctica”, care capătă o importanță strategică tot mai mare pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre Rusia și Occident. Acest lucru, notează raportul, reprezintă o amenințare specifică pentru Danemarca, care a condus Groenlanda ca o colonie și continuă să controleze politica sa externă și de securitate.

Interes tot mai mare al Statelor Unite pentru Groenlanda

„Concurența sporită dintre marile puteri din Arctica a crescut semnificativ atenția internațională asupra regiunii”, se arată în comunicat. „Acest lucru este valabil în special pentru interesul tot mai mare al Statelor Unite pentru Groenlanda și importanța acesteia pentru securitatea națională a SUA.”

Săptămâna trecută, noul document de politică privind Strategia de Securitate Națională a SUA, cu o introducere semnată de Trump, a susținut că Europa se confruntă cu „ștergerea civilizației” în următoarele două decenii ca urmare a migrației și integrării în UE, argumentând că SUA trebuie „să cultive rezistență” în interiorul continentului față de „traiectoria actuală a Europei”.

Aceasta a avut loc într-un moment de tensiune deja crescută între SUA și Danemarca, după afirmațiile repetate ale lui Trump din ultimul an că vrea să preia controlul asupra Groenlandei.