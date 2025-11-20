Ludovic Orban: Șefii serviciilor nu trebuie să treacă toți prin partid. Controlul civil nu există

Orban a declarat, joi seara, la B1 TV că i- a sugerat președintelui că nu toți șefii serviciilor trebuie să treacă prin partid.

În România nu există un control civil real asupra acestor structuri, a spus acesta.

Directorul SPP putea să fie schimbat

„Un șef de serviciu nu poate să stea 10 ani. Directorul SPP putea să fie schimbat”, a spus Orban. Orban se referă la necesitatea rotației în funcțiile de conducere ale serviciilor.

Orban a menționat că se gândise să facă o postare cu mesajul „Orban out, Pahontu in”. Apoi, a precizat că nu poate detalia relația cu Lucian Pahonțu, șeful SPP. Acesta este în funcție de aproximativ 20 de ani.

„Este de 20 de ani în funcție, dar e bună o reîmprospătare”, a conchis fostul lider liberal, sugerând că o schimbare la nivelul conducerilor serviciilor ar fi benefică pentru instituțiile respective.