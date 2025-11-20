Prima pagină » Știrile zilei » Ludovic Orban: Șefii serviciilor nu trebuie să treacă toți prin partid. Controlul civil nu există

Ludovic Orban: Șefii serviciilor nu trebuie să treacă toți prin partid. Controlul civil nu există

Ludovic Orban spune că nu toți șefii serviciilor secrete trebuie să treacă prin partid și că nu există control civil real.
Andreea Tobias
20 nov. 2025, 21:10, Politic

Orban a declarat, joi seara, la B1 TV că i- a sugerat președintelui că nu toți șefii serviciilor trebuie să treacă prin partid.

În România nu există un control civil real asupra acestor structuri, a spus acesta.

Directorul SPP putea să fie schimbat

„Un șef de serviciu nu poate să stea 10 ani. Directorul SPP putea să fie schimbat”, a spus Orban. Orban se referă la necesitatea rotației în funcțiile de conducere ale serviciilor.

Orban a menționat că se gândise să facă o postare cu mesajul „Orban out, Pahontu in”. Apoi, a precizat că nu poate detalia relația cu Lucian Pahonțu, șeful SPP. Acesta este în funcție de aproximativ 20 de ani.

„Este de 20 de ani în funcție, dar e bună o reîmprospătare”, a conchis fostul lider liberal, sugerând că o schimbare la nivelul conducerilor serviciilor ar fi benefică pentru instituțiile respective.