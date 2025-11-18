De ce a fost revocat Ludovic Orban. Iată ce i-a reproșat președintele Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan l-a revocat din funcția de consilier prezidențial pe politică internă pe Ludovic Orban, potrivit unor surse politice. Ludovic Orban ar fi fost sunat chiar în această dimineață de Nicușor Dan, care i-ar fi adresat unele reproșuri. “S-au despărțit în această dimineață, în condiții amiabile”, au declarat surse de la Cotroceni pentru Gândul.
Motivele revocării ar avea legătură cu declarațiile făcute în spațiul public de către Orban.
Mai precis, președintele i-ar fi reproșat lui Orban desele apariții în presă și faptul că și-ar fi arogat mai multe atribuții decât are. În plus, ar comunica prea des în numele președintelui.
“S-au despărțit în această dimineață, în condiții amiabile. Președintele i-a reproșat desele apariții publice și excesiva comunicare în numele Administrației Prezidențiale, inclusiv poziționări politice”, au precizat sursele noastre.
Discuția dintre Nicușor Dan și Ludovic Orban ar fi durat 15-20 de minute, potrivit surselor citate.
Din octombrie 2025, Ludovic Orban exercită funcția de Consilier Prezidențial pentru Politică Internă în cadrul Administrației Prezidențiale.
Recent, Ludovic Orban a declarat că USR abuzează de imaginea președintelui Nicușor Dan.
Acesta a fost extrem de critic încă de la obținerea acestei funcții atât la adresa social-democraților, a magistraților și chiar și la adresa lui Cătălin Drulă.
Despre PSD a spus că joacă rolul opoziției și că ar vrea să beneficieze de avantajele guvernării blocând multe proiecte și că ar înțelege greșit atitudinea pragmatică a președintelui Nicușor Dan.
Mai spunea Ludovic Orban că PSD ar trebui să se reformeze, iar Sorin Grindeanu nu ar fi neapărat cel care să facă acest lucru.
Despre Cătălin Drulă a spus că nu este corect să se folosească de imaginea președintelui Nicușor Dan în campania sa pentru alegerile de la Primăria Capitalei.
Despre magistrați a spus că aceștia exagerează, că nu sunt rezonabili în ceea ce privesc pensiile speciale.
