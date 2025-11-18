De ce a fost revocat Ludovic Orban. Iată ce i-a reproșat președintele Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan l-a revocat din funcția de consilier prezidențial pe politică internă pe Ludovic Orban, potrivit unor surse politice. Ludovic Orban ar fi fost sunat chiar în această dimineață de Nicușor Dan, care i-ar fi adresat unele reproșuri. “S-au despărțit în această dimineață, în condiții amiabile”, au declarat surse de la Cotroceni pentru Gândul.

Motivele revocării ar avea legătură cu declarațiile făcute în spațiul public de către Orban.

Ce i-a reproșat președintele lui Ludovic Orban

Mai precis, președintele i-ar fi reproșat lui Orban desele apariții în presă și faptul că și-ar fi arogat mai multe atribuții decât are. În plus, ar comunica prea des în numele președintelui.

“S-au despărțit în această dimineață, în condiții amiabile. Președintele i-a reproșat desele apariții publice și excesiva comunicare în numele Administrației Prezidențiale, inclusiv poziționări politice”, au precizat sursele noastre.

Discuția dintre Nicușor Dan și Ludovic Orban ar fi durat 15-20 de minute, potrivit surselor citate.

Din octombrie 2025, Ludovic Orban exercită funcția de Consilier Prezidențial pentru Politică Internă în cadrul Administrației Prezidențiale.

Recent, Ludovic Orban a declarat că USR abuzează de imaginea președintelui Nicușor Dan.

Acesta a fost extrem de critic încă de la obținerea acestei funcții atât la adresa social-democraților, a magistraților și chiar și la adresa lui Cătălin Drulă.

Despre PSD a spus că joacă rolul opoziției și că ar vrea să beneficieze de avantajele guvernării blocând multe proiecte și că ar înțelege greșit atitudinea pragmatică a președintelui Nicușor Dan.

Mai spunea Ludovic Orban că PSD ar trebui să se reformeze, iar Sorin Grindeanu nu ar fi neapărat cel care să facă acest lucru.

Despre Cătălin Drulă a spus că nu este corect să se folosească de imaginea președintelui Nicușor Dan în campania sa pentru alegerile de la Primăria Capitalei.

Despre magistrați a spus că aceștia exagerează, că nu sunt rezonabili în ceea ce privesc pensiile speciale.

