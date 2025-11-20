Dragoș Pîslaru anunță Tabloul de Bord PNRR: „Dintr-un PNRR blocat ajungem la o bună practică în transparență și gestionare”

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene din România, Dragoș Pîslaru, a prezentat joi, la finalul ședinței de Guvern, noua platformă oficială dedicată monitorizării proiectelor din PNRR.

El a anunțat că „este pentru mine o mare bucurie să lansez public astăzi o platformă pe care atât la nivel guvernamental o așteptam, cât și ceva ce este cerut de întreaga societate”.

Ministrul a declarat că instrumentul este deja disponibil pe site-ul oficial al ministerului.

Platforma, numită Tabloul de Bord PNRR, permite publicului să vadă toate proiectele finanțate prin acest program și este descrisă de Pîslaru drept „o premieră clară în administrația românească”, apreciată inclusiv de Comisia Europeană ca exemplu de bună practică.

Pîslaru a explicat în cadrul conferinței că România a trecut de la probleme și blocaje în gestionarea PNRR la un model de transparență și prezentare eficientă.

„Dintr-un PNRR blocat ajungem să avem într-adevăr o bună practică în ceea ce înseamnă prezentarea, transparența și gestionarea”, a spus el, spunând că noua alocare totală este de 21,4 miliarde de euro.

Ministrul a precizat că țara a ajuns deja la aproape 9 miliarde de euro cheltuieli și că până la finalul anului suma va ajunge probabil la 10 miliarde, aproximativ jumătate din valoarea totală a programului.

Harta interactivă a proiectelor PNRR

Dragoș Pîslaru a declarat că un element important al platformei este harta interactivă a proiectelor.

„Introducem o hartă și pe harta aceasta vedem de fapt despre câte proiecte discutăm, peste 21.262 de proiecte”, a spus Dragoș Pîslaru.

Ministrul a demonstrat efectiv că utilizatorii pot selecta orice categorie și pot vizualiza investițiile în timp real, inclusiv proiecte aflate în derulare prin instrumente financiare sau alte tipuri de investiții.

Pîslaru a insistat asupra ideii că România se află, în acest moment, într-un amplu proces de dezvoltare prin fondurile europene.

„Țara este un șantier, lucrurile se întâmplă, România nu are nevoie de un alt program de stimul economic decât să facem ceea ce avem deja în lucru”, a afirmat el.

Folosind noua platformă abia lansată astăzi, Pîslaru a dat exemplul școlilor finanțate prin PNRR.

„Scriem școală și dăm caută și vedem ce înseamnă PNRR, toate acestea sunt proiecte de școli, reabilitate sau în derulare”, a explicat ministrul, precizând că este vorba despre 3.334 de proiecte de infrastructură școlară.

Platforma arată că în toate unitățile administrativ teritoriale din România există cel puțin un proiect finanțat prin PNRR: „În toate UAT urile avem proiecte de PNRR”, a spus Pîslaru