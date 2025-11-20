Primele imagini cu Horațiu Potra. Adus sub escortă în România

Potrivit Ministerului Justiției, procedura de extrădare din Emiratele Arabe Unite a fost finalizată „în timp record”, în urma cooperării cu autoritățile emirateze. Cei trei au fost predați Poliției Române și urmează să fie duși în arest, pentru punerea în executare a mandatelor de arestare emise pe numele lor de instanțele din România.

Imaginile surprind momentul în care Horațiu Potra coboară păzit de mascați, fiind urcat ulterior într-o mașină a Poliției. Surse judiciare au precizat că transportul s-a făcut sub pază strictă, inclusiv pe durata zborului, Potra fiind vizat de un mandat de arestare preventivă într-un dosar de infracțiuni la adresa ordinii constituționale și tentativă de lovitură de stat, în care este judecat alături de fostul candidat la Președinție, Călin Georgescu.

Potra, fost luptător în Legiunea Străină și personaj controversat, este descris în rechizitoriile procurorilor ca fiind în centrul unei rețele paramilitare care ar fi pregătit acțiuni violente după anularea alegerilor prezidențiale din 2024, inclusiv prin folosirea unui adevărat arsenal de război – de la arme automate la grenade și materiale explozive. Toate aceste acuzații sunt contestate de apărare, iar instanțele urmează să decidă în acest dosar de mare impact public.

După sosirea în țară, Horațiu Potra va fi prezentat judecătorilor, care trebuie să confirme mandatul de arestare în lipsă emis anterior pe numele său. Ulterior, el va fi transferat într-un centru de detenție și va fi audiat de procurorii Parchetului General.