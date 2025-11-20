Daniel Băluță: Cel mai important susținător al meu este fiica mea, Alexandra

Întrebat la conferința PUSL cine îl susține în cursa electorală, în contextul în care fiecare dintre ceilalți contracandidați este susținut de cineva, Daniel Băluță a răspuns: „În spatele meu s-a poziționat, cum ați văzut ieri, cel mai important susținător al meu, fata mea, Alexandra, ceea ce îmi dă o forță și o energie ieșită din comun”.

Candidatul PSD a subliniat că respectă adversarii politici și consideră că toți competitorii plecă cu șanse egale în cursa pentru Primăria Capitalei.

Șanse egale

„Suntem niște competitori care plecăm cu șanse egale, chiar dacă am văzut o preocupare vie atât a domnului Drulă, cât și a domnului Ciucu, cât și a doamnei Alexandrescu, în legătură cu problematica Sectorului 4″, a declarat Băluță.

Edilul Sectorului 4 a ironizat atacurile adverse la adresa mandatului său și le-a propus contracandidaților să organizeze un referendum pentru a-i întreba pe cetățenii sectorului dacă sunt mulțumiți sau nu de administrația sa.

„Nu cred că este cineva favorizat în această competiție. Mă consider privilegiat de suportul pe care fetița mea mi-l dă„, a conchis Daniel Băluță.

Candidatul PSD a subliniat că are încredere în echidistanța tuturor instituțiilor statului față de candidați și că nimeni nu beneficiază de avantaje în această competiție electorală.