Alegerile pentru Primăria Capitalei | Când începe campania electorală și ce reguli trebuie să respecte candidații

Alegerile pentru Primăria Capitalei sunt programate în data de 7 decembrie. 17 candidați au fost validați de Biroul Electoral Central (BEC), iar campania electorală va fi una redusă la jumătate și va începe peste 2 zile, în perioada 22 noiembrie – 6 decembrie 2025.

Candidații de pe buletinele de vot

Pe buletinele de vot vor fi atât candidați din partea partidelor politice, dar și independenți.

Candidații validați sunt Cătălin Drulă (USR), Ciprian Ciucu (PNL), Anca Alexandrescu (Alianța „Dreptate pentru București”), Zidaru Virgil Alexandru (independent), Daniel Băluță (PSD) Trifu Dănuț Angelo (independent), Eugen Teodorovici (independent), Gheorghe Nețoiu (independent), Ioan Mihai Lasca (PPR), Dan Gheorghe Vlad (independent), Ana Maria Ciceală (SENS), Oana Crețu (PSDU), Rareș Lazăr (România în acțiune), Angela Negrotă (independent), Liviu Gheorghe Florea (PNT-MM), Gheorghe Macovei (PRM) și George Valentin Burcea (Partidul Oamenilor Tineri).

Ce reguli trebuie să respecte candidații în campania electorală

Campania electorală este bine delimitată juridic. În această perioadă, candidații trebuie să respecte norme stricte privind afișajul, publicitatea, discursul electoral și, mai ales, finanțarea.

În acest sens, candidații pot lipi afișe doar în locurile special amenajate de primării, cu dimensiuni standard (maximum 50 x 35 cm). De asemenea, tot în perioada campaniei electorale, bannerele stradale de mari dimensiuni sunt interzise, la fel și folosirea combinațiilor de culori care reproduc drapelul României. În plus, orice material electoral trebuie să indice clar cine l-a produs.

Pentru a asigura transparența finanțării, în campania oficială, fiecare candidat sau partid trebuie să deschidă un cont bancar dedicat și să efectueze toate cheltuielile prin acel cont, cu raportare periodică la Autoritatea Electorală Permanentă. Există plafoane legale clare și obligația de a detalia fiecare ban cheltuit.

Votarea începe în data de 7 decembrie, la ora 07:00, iar urnele se vor închide la ora 21:00. Vacantarea postului de primar general al Capitalei a venit după ce pe 18 mai 2025, Nicuşor Dan, aflat la cel de-al doilea mandat, a câştigat alegerile prezidenţiale.