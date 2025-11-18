Oficial! Ludovic Orban, eliberat din funcția de consilier prezidențial

UPDATE Oficial. Președintele României, Nicușor Dan, și consilierul prezidențial, Ludovic Orban, au decis de comun acord încheierea colaborării. Decizia a fost luată în termeni amiabili. Președintele își exprimă aprecierea pentru activitatea domnului Orban și îi urează success în proiectele viitoare.

De ce a fost revocat Ludovic Orban. Iată ce i-a reproșat președintele Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan l-a revocat, marți dimineață, pe Ludovic Orban din funcția de consilier prezidențial pe politică internă, după o discuție telefonică de 15-20 de minute în care i-ar fi reproșat „aparițiile publice excesive” și faptul că „a comunicat prea des în numele Administrației Prezidențiale”, au declarat surse politice pentru Gândul.

Știre inițială

Președintele Nicușor Dan l-a eliberat marți din funcția de consilier prezidențial pe Ludovic Orban, potrivit surselor MEDIAFAX. Fostul lider liberal era responsabil al Departamentului Politică Internă.

Ludovic Orban a fost numit în funcție pe 6 octombrie, alături de mai mulți consilieri.

„Aceste numiri reflectă angajamentul Președintelui pentru o administrație profesionistă, eficientă și în deplin acord cu prioritățile mandatului prezidențial. Conform cadrului legal în vigoare, consilierii își exercită atribuțiile în condiții de legalitate, responsabilitate, profesionalism și loialitate față de Președinte”, preciza Administrația Prezidențială.

De la numire, Ludovic Orban a avut mai multe declarații publice în care i-a criticat liderii coaliției de guvernare, dar și pe magistrați.