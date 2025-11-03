Consilier prezidenţial: Este posibil să se dorească schimbarea premierului, dar nu este posibil

Potrivit consilierului prezidenţial, chemarea premierului în Parlament este o procedură normală, însă decizia privind militarii americani din România aparţine oficialilor SUA.

„Decizia de retragere a soldaţilor americani este o decizie care nu are a face cu premierul Ilie Bolojan, are a face cu contextul general. Nu ne-o dorim, dar trebuie să luăm toate măsurile ca să asigurăm siguranţa cetăţenilor români şi a Flancului estic”, a declarat Ludovic Orban, luni, la Digi24.

„Să pui în cârca lui Bolojan mi se pare prea mult. (…) Personal nu înţeleg”, a spus Orban referindu-se la atacurile PSD asupra lui Bolojan.

„Este posibil să se dorească schimbarea premierului, dar acest lucru nu este posibil (…) dacă îşi doresc să-l dea jos pe Bolojan să o spună foarte limpede”, a adăugat Ludovic Orban avertizând că „transformarea lui Bolojan în ţintă vie duce la rezultate negative pentru România” inclusiv în ceea ce priveşte imaginea ţării în străinătate.

Premierul Ilie Bolojan nu a mers luni să dea explicaţii în Parlament despre retragerea militarilor americani din SUA. PSD şi AUR l-au chemat pe premier la „Ora Prim-ministrului”. Bolojan va cere Birourilor permanente ale Parlamentului reprogramarea „Orei Premierului”.