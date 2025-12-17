Budăi: Premierul Bolojan este obligat să majoreze salariul minim prin lege

„Pe legislația în vigoare, domnul prim-ministru Bolojan este obligat să majoreze salariul minim! Așadar, opiniile sale pe acest subiect sunt irelevante în fața obligației legale. Probabil se gândește la o derogare de la lege printr-o ordonanță de urgență. Sfatul meu este să nu se joace cu focul! O astfel de ordonanță ar putea pica în Parlament. Eu personal voi vota împotriva unei derogări de la Legea salariului minim. Și cred că mulți colegi din PSD gândesc la fel!”, scrie pe Facebook social-democratul.

El îi transmite premierului să ia aminte la votul PSD de zilele trecute din Senat împotriva ministrei Mediului.

„Nu putem gira la nesfârșit deciziile unilaterale sau prostiile unor parteneri de guvernare care lovesc în alegătorii PSD!”, spune deputatul.

Politicianul arată că, potrivit legislației în vigoare, salariul minim trebuie să fie cuprins între 47% și 52% din salariul mediu brut pe economie, care în octombrie a ajuns la 9.152 de lei.

„Deci pentru 2026 salariul minim brut ar trebui stabilit undeva între 4.300 și 4.760 de lei. Asta ca să știe și cei de la USR că salariul minim nu se stabilește din pix, cum susținea aiurea domnul ministru Miruță de la Economie. Și da, ținem cont de mediul de afaceri. De aceea, scutirea de taxe a primilor 300 de lei din salariul minim trebuie menținută”, adaugă el.

Acesta le transmite celor de la PNL și USR că, dacă vor cu adevărat să susțină mediul de afaceri, să accepte propunerea PSD privind impozitarea progresivă, cu scăderea de taxe pe salariile mici, deci și pe salariul minim, ceea ce implică un cost mai mic al forței de muncă pentru firme.

Premierul Ilie Bolojan a declarat că și-ar dori ca salariul minim să fie înghețat în 2026, la fel cum se întâmplă cu pensiile.