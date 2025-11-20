Măsuri de securitate sporite la Otopeni pentru Horațiu Potra, adus în România din Dubai. „Mercenarul lui Georgescu” este acuzat de tentativă de lovitură de stat. VIDEO

Horațiu Potra, considerat mercenarul lui Călin Georgescu, a fost adus joi, 20 noiembrie 2025, în România.

UPDATE:

Horațiu Potra, Alexandru Cosmin Potra și Dorian Potra au fost aduși în România, urmare a finalizării cu succes a procedurii de extrădare.

Imagini cu nivelul ridicat de securitate de la aeroport

Horațiu Potra, Alexandru Cosmin Potra și Dorian Potra au fost predați, urmare a demersurilor realizate de Ministerul român al Justiției, într-un timp record și datorită bunei cooperări cu omologii emiratezi, transmite ministerul.

„Mulțumim și misiunii diplomatice a României la Abu Dhabi, precum și colegilor din Poliția Română, care au adus în țară persoanele solicitate”, transmite Ministerul Justiției.

Știrea inițială:

La Aeroportul Otopeni au fost luate măsuri de securitate sporite.

Implicat în dosarele fostului candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Potra a fost inițial localizat în Emiratele Arabe Unite, în Dubai, și ar fi declarat că dorește să revină în țară pentru a-și demonstra nevinovăția în fața autorităților.

Potra este vizat de un mandat de arestare în lipsă emis de autoritățile române în cadrul unui dosar al Parchetului General privind infracțiuni împotriva ordinii constituționale: tentativă de lovitură de stat. Avocata sa a anunțat recent că autoritățile române au semnat un acord pentru predarea lui Potra, urmând ca acesta să fie adus în țară și preluat de Poliție.

Curtea de Apel București a respins, pe 10 octombrie, solicitarea apărării de a anula mandatul de arestare în lipsă. Pe 16 septembrie, Horațiu Potra a fost trimis în judecată împreună cu Călin Georgescu, sub acuzația de tentativă de lovitură de stat. Pe 18 septembrie, Potra, fiul și fratele său au fost reținuți în Emiratele Arabe Unite.

Horațiu Potra vrea să revină voluntar în țară

La sfârșitul lunii octombrie, Potra transmitea prin avocații săi că dorea să revină de bunăvoie în România.

Horațiu Potra s-a refugiat în Dubai, unde avocatul său spune că are afaceri. Potrivit avocatului, Potra nu ar fi fugit din România.

„Astăzi au avut loc discuții la nivelul procuraturii în Dubai și urmează să vină de bună voie pentru a participa la proces. (…) Horațiu Potra are locuință în Dubai, are afaceri în Dubai, are o viață și acolo. Astăzi a discutat cu procurorii și a luat decizie oficială de a se întoarce. Nu am mai multe detalii, nu am libertatea să vă spun, cu privire la discuțiile care au avut loc acolo, decât că a luat această decizie. (…) Este dispus să vină în țară și să își facă de dreptate. Are încredere în justiție, are încredere că procesul va avea o finalitate corectă, că va reuși să își dovedească nevinovăția în această situație, și, bineînțeles, că se va supune autorităților judiciare”, a declarat avocatul acestuia, Șerban Moga.

Acuzațiile aduse lui Horațiu Potra

Potra este acuzat de tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, efectuarea de operațiuni cu articole pirotehnice fără drept și instigare publică.

Procurorii susțin că aceste acuzații au legătură cu un protest programat pe 8 decembrie 2024, în fața Catedralei Mântuirii Neamului, organizat la cererea lui Călin Georgescu. Protestatarii ar fi urmat să fie folosiți drept „masă de manevră” pentru acțiuni subversive, iar manifestația urma să fie deturnată prin violențe. Potra s-ar fi ocupat de racolarea mai multor persoane pentru a participa la protest, inclusiv mercenari înarmați.

Procurorii susțin că mercenarii lui Potra erau înarmați cu materiale pirotehnice de mare putere și obiecte periculoase.