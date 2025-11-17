Călin Georgescu la ieșirea de la proces: „În spatele păduchilor au apărut șobolanii politicii românești, cei care se înghesuie să conducă țara”

La instanţă, Georgescu a fost întâmpinat de câteva zeci de susţinători, care au venit inclusiv cu o fanfară. După şedinţa de judecată, acesta a făcut declaraţii dure la adresa clasei politice şi a sistemului de justiţie.

„După cum vedeți, este periculos să ai dreptate împotriva sistemului. Desigur că trădarea Justiției este începutul prăbușirii, sfârșitul statului și al demnității umane”, a spus Călin Georgescu, care a reluat şi comparațiile sale la adresa politicienilor, vorbind despre „păduchii puterii” și „șobolanii politicii românești”.

El a invocat și un citat atribuit lui Nicolae Iorga despre cele „trei tipuri de justiție: Justiția oamenilor, Justiția inimii și Justiția conștiinței”, susținând că pe prima o poți ignora, din a doua poți învăța, iar pe a treia „este bine întotdeauna să o asculți”.

Avocatul lui Călin Georgescu a explicat că dosarul se află încă într-o fază incipientă, fiind stabilit un nou termen de judecată la solicitarea altor apărători.

„Astăzi s-a acordat un alt termen de judecată pentru că au solicitat acest lucru alți colegi avocați. Mai avem până la momentul la care vom dezbate acele excepții. Avem lucruri de dezbătut. Deocamdată cert este că un lucru e foarte clar: aici nu avem un rechizitoriu, ci o narațiune care nu are niciun fel de conotație penală”, a precizat avocatul acestuia.

