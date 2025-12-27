137 de venezueleni deportați de americani în El Salvador cer despăgubiri de la SUA

Venezuelenii au organizat o conferință de presă la Caracas și au anunțat că doresc să își reabiliteze numele în SUA. Este vorba despre 137 dintre cei 252 de venezueleni deportați din Statele Unite și închiși timp de câteva luni într-o închisoare din El Salvador, potrivit Le Figaro.

O instanță federală din Washington a cerut săptămâna aceasta administrației Trump să elaboreze un plan care să permită migranților deportați să beneficieze de un proces echitabil după transferul lor în El Salvador.

Decizia instanței federale se referă la 137 dintre cei 252 de venezueleni fără acte care au fost acuzați că sunt membri ai unei bande. Ei au fost capturați și trimiși la centrul de detenție din El Salvador, unde ar fi fost torturați.

Administrația americană i-a deportat pe acești bărbați, invocând o Lege a Inamicului Străin din 1798, rar utilizată. Migranții venezueleni au fost eliberați după patru luni și s-au întors în Venezuela.

Președintele salvadorian Nayib Bukele a construit centrul de detenție Cecot pentru a-i încarcera pe cei mai periculoși criminali, ca parte a propriului său război împotriva bandelor. Administrația Trump i-a plătit președintelui din El Salvador, Nayib Bukele, 6 milioane de dolari pentru a-i ține pe migranții venezueleni după gratii. Decizia a fost condamnată de organizațiile pentru drepturile omului. Caracas a deschis o anchetă care vizează presupuse crime împotriva umanității.