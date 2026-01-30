Reabilitarea Bazinului de Apă Paltinu. Investiție de 115 milioane lei aprobată de Guvern

„Aprobarea acestor indicatori este un pas esențial pentru rezolvarea unei probleme structurale vechi, ignorate ani la rând, care a devenit o vulnerabilitate critică pentru alimentarea cu apă a zonei. Vorbim despre o investiție complexă, de siguranță strategică, nu despre simple reparații. Următorii pași sunt declanșarea procedurilor de achiziție pentru proiectare și execuție și derularea etapizată a lucrărilor, astfel încât întregul sistem să fie readus la standarde de siguranță și funcționare normală”, a declarat ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu.

Investiția vizează reabilitarea completă a Bazinului de Apă Curată (BAC) Lunca Mare și a lucrărilor anexe de pe râul Doftana, care asigură apa pentru municipiul Ploiești și platforma industrială Brazi.

Obiectivul, pus în funcțiune în 1988, prezintă deficiențe structurale majore și infiltrații, funcționând cu restricții de peste 15 ani.

În paralel cu investiția pe termen mediu, Administrația Națională „Apele Române” a început deja o intervenție în regim de urgență. Aceasta presupune realizarea unui by-pass de 200 de metri și stabilizarea infiltrațiilor.

Intervențiile vizează zonele în care conducta este spartă și se înregistrează cele mai mari pierderi de apă, fiind concentrate în punctele cu risc maxim pentru funcționarea sistemului.

Lucrările vor fi finalizate în aproximativ o lună pentru a reduce riscurile imediate.

Proiectul major de reabilitare include etanșarea cuvei de retenție, realizarea de ecrane pentru stoparea apelor subterane și modernizarea conductei de aducțiune pe o lungime de 1.450 metri. De asemenea, vor fi refăcute elementele hidrotehnice și va fi implementat un sistem de monitorizare prin foraje piezometrice.

Valoarea totală a investiției este de 115,766 milioane lei, cu o durată de execuție estimată la 24 de luni.