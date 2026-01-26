Ministerul Mediului a dat acordul pentru cea de-a doua etapă a proiectului hidroenergetic Cerna–Motru–Tismana

Potrivit unui comunicat publicat, luni, proiectul vizează finalizarea unor componente ale amenajării hidrotehnice aprobate inițial. Obiectivul principal este punerea în siguranță a barajului Vâja la cota intermediară de 572 mdM, cotă la care barajul este deja construit.

Implementarea soluției asigură funcționarea în siguranță a infrastructurii deja existente, dar și creșterea capacității de producție a energiei hidroelectrice prin optimizarea funcționării Centralei de Clocotiș, dar și protecția localităților din aval în cazul producerii inundațiilor.

„Această decizie este un exemplu de cum dezvoltarea infrastructurii energetice și protecția mediului pot merge împreună atunci când există profesionalism, cooperare instituțională și respectarea strictă a regulilor.

Nu vorbim despre compromisuri, ci despre soluții tehnice corecte, construite pe evaluări serioase de impact și pe alternative cu efect minim asupra mediului. Sprijinim proiectele care sunt făcute legal, transparent și responsabil, cu respect pentru natură și pentru comunități. Atunci când lucrurile sunt în ordine, ele merg înainte. Este important de menționat că decizia CAT de astăzi a fost luată cu acordul tuturor reprezentanților ministerelor și instituțiilor implicate în analiză”, a declarat Diana Buzoianu, ministra Mediului, Apelor și Pădurilor.

Potrivit ministerului, alternativa de proiect elimină fragmentările laterale și longitudinale asupra râului Tismana și asigură conectivitatea cursului de apă și protejarea funcționării ecosistemelor acvatice.

Măsurile de prevenire, reducere și monitorizare a impactului asupra mediului sunt integrate atât pentru perioada de execuție a lucrărilor, cât și pentru faza de operare a amenajării.

Participarea publicului și a factorilor interesați în etapele procedurale, inclusiv în cadrul dezbaterilor publice, a contribuit la configurarea unei soluții tehnice echilibrate, fundamentate pe date științifice, analize de specialitate și criterii clare de protecție a mediului, potrivit comunicatului publicat de minister.