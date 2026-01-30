Prima pagină » Politic » Finanțare predictibilă pe piețele externe. Programul „Medium Term Notes” crește cu 9 miliarde euro

Finanțare predictibilă pe piețele externe. Programul „Medium Term Notes” crește cu 9 miliarde euro

Guvernul a aprobat, vineri, o Hotărâre pentru modificarea HG nr. 1264/2010, prin care se majorează valoarea totală a programului de emisiuni de titluri de stat „Medium Term Notes” (MTN). Valoarea va crește de la 90 la 99 de miliarde de euro.
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
30 ian. 2026, 13:04, Politic

Programul MTN reprezintă o facilitate neangajantă încheiată între Ministerul Finanțelor, în calitate de emitent, și un grup de instituții financiare selectate.

În cadrul acestui program pot fi lansate periodic emisiuni de titluri de stat pe piețele externe în baza unei documentații contractuale standard.. Acest program asigură lansarea obligațiunilor pe piețele internaționale în baza procedurilor legale.

Emitentul are astfel avantajul de a accesa piețele de capital mult mai rapid decât prin tranzacții individuale. Totodată, mecanismul oferă flexibilitate în structurarea parametrilor emisiunilor. Aceștia sunt stabiliți în funcție de strategia de administrare a datoriei publice guvernamentale.

Prin utilizarea acestei documentații juridice standard, Ministerul Finanțelor urmărește continuarea unor politici de finanțare predictibile și transparente.

Măsura favorizează reducerea costurilor pe termen mediu și lung și asigură o prezență constantă a României pe piețele internaționale.

Astfel, se evită schimbările bruște de comportament, precum lipsa emisiunilor externe pentru perioade îndelungate, garantând o administrare eficientă a datoriei guvernamentale.

