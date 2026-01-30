Noi reguli pentru transportul rutier și aparate de marcat electronice fiscale

Actul normativ vizează îmbunătățirea supravegherii activităților de transport și asigurarea respectării legislației fiscale de către operatori.

În ceea ce privește transporturile rutiere, au fost actualizate sau eliminate anumite prevederi referitoare la transportul interjudețean contra cost de persoane prin servicii regulate.

Dispozițiile referitoare la activitățile de intermediere în transportul rutier au fost reformulate pentru a oferi claritate juridică cu privire la tipurile de operațiuni care necesită licențiere.

Domeniul de aplicare pentru activitățile de intermediere în transportul rutier de persoane a fost extins. Astfel, toți participanții direcți sau intermediari la efectuarea unui serviciu de transport rutier regulat sau ocazional de persoane pot fi identificați, controlați și, dacă este cazul, sancționați, pentru a menține echilibrul pe piață.

Certificat de pregătire profesională obligatoriu pentru șoferii cu permis B

O altă noutate se referă la transportul rutier de mărfuri în cadrul operațiunilor de transport internațional sau în cadrul operațiunilor de cabotaj cu vehicule, inclusiv vehicule cu remorcă sau semiremorcă. Sunt vizate cele a căror masă maximă autorizată depășește 2,5 tone.

Șoferii care au permise de conducere pentru categoriile B și BE și efectuează astfel de operațiuni de transport rutier contra cost trebuie să dețină un certificat de pregătire profesională (CPP).

Acesta trebuie să ateste că dețin cunoștințele necesare pentru respectarea perioadelor de conducere, a pauzelor și a perioadelor de odihnă obligatorii. De asemenea, trebuie să demonstreze cunoștințe în legătură cu funcționarea tahografului.

Protecția licențelor de traseu

Ordonanța prevede că transportul județean sau local poate fi făcut în cadrul unei curse efectuate în baza licenței de traseu eliberate pentru transportul rutier contra cost interjudețean de persoane prin servicii regulate doar dacă nu există deja o cursă atribuită pe traseul respectiv.

În acest fel se evită suprapunerile și se protejează licențele de traseu.

Limitele de competență ale ISCTR

În ceea ce privește obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, ordonanța stabilește limitele de competență ale Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR).

De asemenea, reglementează modalitatea concretă de aplicare a sancțiunii complementare de suspendare a activității operatorului economic. Aceasta se realizează prin imobilizarea vehiculului de către ISCTR prin reținerea plăcuțelor cu numărul de înmatriculare.