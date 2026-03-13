Guvernul Moldovei cere instituțiilor să reducă cu 20% cheltuielile de transport, pe fondul creșterii prețurilor

Premierul de la Chișinău Alexandru Munteanu a spus că statul este primul care trebuie să dea dovadă de disciplină și responsabilitate.

„Într-un context economic internațional tensionat și cu presiuni tot mai mari asupra prețurilor la energie și combustibili, statul trebuie să dea primul exemplu de disciplină financiară și responsabilitate față de banii publici”, a scris Alexandru Munteanu pe Facebook.

El susțune că a cerut tuturor autorităților și instituțiilor bugetare să instituie un control strict al cheltuielilor și să revizuiască planurile de achiziții pentru anul 2026.

Șeful Guvernului spune că achizițiile care nu sunt de necesitate critică vor fi reduse cu cel puțin 10%, iar cheltuielile pentru transportul de serviciu și numărul unităților de transport vor fi diminuate cu cel puțin 20%.

„Resursele publice trebuie concentrate acolo unde este cu adevărat nevoie: în infrastructură, în funcționarea serviciilor esențiale ale statului și în menținerea stabilității economice”, arată premierul.

La începutul lunii martie, Guvernul de la Chișinău a decis declararea stării de alertă în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile.