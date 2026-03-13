Guvernul Moldovei cere instituțiilor să reducă cu 20% cheltuielile de transport, pe fondul creșterii prețurilor

Premierul Republicii Moldova a cerut vineri instituțiilor să dea „exemplu de disciplină și responsabilitate” și să reducă cu 20% costurile de transport, pe fondul scumpirii carburanților.
Foto: Facebook/Guvernul Republicii Moldova
Cosmin Pirv
13 mart. 2026, 22:18, Știri externe

Premierul de la Chișinău Alexandru Munteanu a spus că statul este primul care trebuie să dea dovadă de disciplină și responsabilitate.

„Într-un context economic internațional tensionat și cu presiuni tot mai mari asupra prețurilor la energie și combustibili, statul trebuie să dea primul exemplu de disciplină financiară și responsabilitate față de banii publici”, a scris Alexandru Munteanu pe Facebook.

El susțune că a cerut tuturor autorităților și instituțiilor bugetare să instituie un control strict al cheltuielilor și să revizuiască planurile de achiziții pentru anul 2026.

Șeful Guvernului spune că achizițiile care nu sunt de necesitate critică vor fi reduse cu cel puțin 10%, iar cheltuielile pentru transportul de serviciu și numărul unităților de transport vor fi diminuate cu cel puțin 20%.

„Resursele publice trebuie concentrate acolo unde este cu adevărat nevoie: în infrastructură, în funcționarea serviciilor esențiale ale statului și în menținerea stabilității economice”, arată premierul.

La începutul lunii martie, Guvernul de la Chișinău a decis declararea stării de alertă în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile.

Citește și

Recomandarea video

Ce poți face în acest weekend: concerte, expoziții și festivaluri în marile orașe / Lista evenimentelor
G4Media
Toți abonații TV ai Digi RCS-RDS trebuie să știe acest lucru. Cât costă abonamentul în 2026
Gandul
Ce salariu are un măturător de stradă în România, de fapt. Câți bani primește lunar acum, în 2026
Cancan
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător mai mare cu 8 ani
Prosport
Ce le cerea Ilie Bolojan părinților să-i aducă de la oraș, când era mic și stătea pe câmp cu vaca: „Cumpără-mi un Cutezătorii”
Libertatea
Boala care nu a fost încă identificată, dar care ar putea provoca o pandemie. OMS a numit-o „Disease X”
CSID
Toate amenzile de circulație se majorează de la 1 iulie! Pentru viteză, sancțiunea maximă depășește 4.300 de lei
Promotor