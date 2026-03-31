Ilie Bolojan, după întâlnirea cu omologul său de la Chișinău: Vom sprijini continuarea parcursului european

În cadrul întrevederii desfășurate la Palatul Victoria, prim-ministrul Bolojan a subliniat angajamentul României pentru susținerea integrării europene a Republicii Moldova.

„România susține parcursul european al Republicii Moldova și salută începerea negocierilor tehnice cu Uniunea Europeană. Vom sprijini continuarea acestui proces și la nivel politic. În același timp, experții români colaborează cu administrația de la Chișinău pentru alinierea legislației și practicilor la standardele europene”, a spus șeful Guvernului de la București, potrivit unui comunicat de presă.

La rândul său, premierul Munteanu a mulțumit Guvernului României pentru sprijinul acordat Republicii Moldova. „Mulțumesc, domnule Prim-ministru Ilie Bolojan, pentru prietenia pe care o purtați și pentru determinarea cu care construim, împreună, parcursul nostru spre marea familie europeană”, se arată în mesajul său publicat pe Facebook.

Pe agenda discuțiilor celor doi lideri de guvern, s-au aflat mai multe proiecte care să asigure atât interconectarea rutieră, cât și cea energetică.

„Prim-miniștrii Ilie Bolojan și Alexandru Munteanu au analizat stadiul implementării proiectelor comune de interconectare, îmbunătățirea condițiilor de tranzit la frontieră pentru cetățeni și mărfuri, precum și colaborarea strategică în domeniile infrastructurii energetice și de transport, cu accent asupra preluării de către Portul Constanța a Portului Giurgiulești și a realizării Autostrăzii A8, Pașcani-Iași-Ungheni”, se arată în comunicatul de presă emis de Guvern.

„Șeful Executivului român a încurajat creșterea schimburilor comerciale bilaterale și atragerea de investiții, factor ce va contribui la crearea de locuri de muncă și de noi oportunități pentru companii”, se mai arată în informarea emisă de Executiv.