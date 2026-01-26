Noi reguli pentru tutunul de mestecat și tutunul de prizat. Accize și timbre fiscale ca la țigări

Măsurile, incluse anterior prin OUG nr. 68/2025, urmăresc eliminarea zonei gri fiscală în care aceste produse au funcționat până acum și clarificarea aplicării accizelor.

Potrivit proiectului, acciza pentru tutunul de mestecat și de prizat se va calcula strict în funcție de cantitatea de tutun conținută în produs, indiferent de forma acestuia – pulbere, pastă sau pliculețe. Produsele vor fi încadrate la codul tarifar NC 2403 99 10 00, ceea ce înseamnă că produsele cu mai mult tutun vor plăti o acciză mai mare.

Proiectul stabilește că orice firmă care produce, importă sau achiziționează tutun de mestecat sau tutun de prizat trebuie să fie autorizată ca operator de accize. Producția este permisă doar în antrepozite fiscale special autorizate și monitorizate, pentru a preveni fabricarea ilegală sau evaziunea fiscală.

O altă schimbare importantă pentru consumatori este introducerea timbrelor fiscale, similar cu pachetele de țigări. Acestea se aplică pe ambalajul individual și atestă plata accizei, facilitând controlul autorităților. Produsele destinate exportului pot beneficia de restituirea accizei, doar dacă există documente care confirmă livrarea în statul de destinație.

Impactul asupra pieței va fi vizibil în prețuri, deoarece acciza, timbrul și controalele implică costuri suplimentare care vor fi suportate de consumatori. Pe termen mediu, piața ar putea fi dominată de câțiva jucători mari, capabili să gestioneze infrastructura și birocrația necesare.

Proiectul se află în prezent în dezbatere publică și poate fi amendat înainte de adoptarea finală de către Guvern și publicarea în Monitorul Oficial. Noile reguli vor intra în vigoare doar după publicare și vor fi obligatorii pentru toți producătorii și importatorii.