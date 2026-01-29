Prima ediție FIDELIS din 2026 a atras subscrieri de peste 1,87 miliarde lei

Pe parcursul celor șapte zile ale ofertei au fost plasate 18.440 de ordine de subscriere, cu o valoare totală a investițiilor de 697,20 milioane lei și 229,96 milioane euro, echivalentul a 1,17 miliarde lei.

„Prima ediție FIDELIS din acest an reconfirmã interesul constant al cetãțenilor pentru instrumente de economisire sigure. Ne bucurã faptul cã programul susține atât dezvoltarea responsabilã a economiilor personale, cât și implicarea socialã, prin tranșa dedicatã donatorilor de sânge. Listarea de astãzi la Bursã oferã flexibilitate deplinã celor care au ales sã investeascã în viitorul lor și al României”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Tranșa specială dedicată donatorilor de sânge a înregistrat din nou o participare semnificativă. Cu o dobândă de 7,45% pe an, această emisiune a atras 103,80 milioane lei printr-un număr de 2.501 ordine de subscriere. Investitorii au beneficiat și de reducerea pragului minim de subscriere de la 5.000 de lei la doar 500 lei.

O cerere semnificativă s-a înregistrat pe:

Scadența de 2 ani în lei (dobândă 6,45%): 309 milioane lei

Scadența de 6 ani în lei (dobândă 7,50%): 188 milioane lei

Scadența de 10 ani în euro (dobândă 6,20%): 151,60 milioane euro

Scadențele de 3 și 5 ani în euro: 40,60 milioane euro, respectiv 37,70 milioane euro

De la lansarea Programului Fidelis, investițiile totale atrase au ajuns la peste 63,97 miliarde lei, prin intermediul a 524.099 de subscrieri.