Călin Georgescu, în fața Judecătoriei Sectorului 1: „Titulescu spunea că într-o politică de mizerie sunt două categorii de păduchi în politica românească”

La sosirea la judecătorie, Călin Georgescu a făcut o serie de declarații în fața jurnaliștilor, invocând libertatea de exprimare și criticând corupția din sistemul politic și judiciar.

„Marele Titulescu spunea că într-o politică de mizerie sunt două categorii de păduchi în politica românească. Păduchi păduchi și păduchi cu explicații. În orice caz, astăzi, 11 noiembrie, îl cinstim pe Sfântul Mare Mucenic Mina, ocrotitorul celor păgubiți de dreptate și adevăr. Și în această situație, noi oamenii, atunci când vedem că dreptatea oamenilor nu este la fel cu dreptatea lui Dumnezeu, năzuim și cerem ajutorul Sfinților care, prin rugăciunea lor, aduc dreptatea lui Dumnezeu”, a declarat Călin Georgescu.

„Justiția zidește statul și corupția surpă”

El a adăugat că „justiția zidește statul și corupția surpă”, afirmând că limitarea libertății de exprimare reprezintă o amenințare la adresa democrației.

„Ce pot să vă spun astăzi este așa că, vedeți dumneavoastră, justiția zidește statul și corupția surpă. Și în momentul în care trădarea independenței justiției este anulată, lucrurile cad în derizoriu, pentru că nu poți să dai legi ca să limitezi libertatea de exprimare. Nu poți să dai legi pentru așa ceva, pentru că libertatea de exprimare este definiția democrației adevărate. Și orice atentat la ea, la libertatea de exprimare, este o treaptă către dictatură”, a spus el.

Potrivit rechizitoriului întocmit de Parchetul General, Georgescu este acuzat de promovarea publică a cultului persoanelor vinovate de crime de război, genocid și crime împotriva umanității, precum și de răspândirea ideilor și doctrinelor fasciste, legionare, rasiste și xenofobe, faptele fiind comise în formă continuată, în cinci acte materiale distincte, arată G4 Media.