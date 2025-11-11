Prima pagină » Politic » Călin Georgescu, în fața Judecătoriei Sectorului 1: „Titulescu spunea că într-o politică de mizerie sunt două categorii de păduchi în politica românească”

Călin Georgescu, în fața Judecătoriei Sectorului 1: „Titulescu spunea că într-o politică de mizerie sunt două categorii de păduchi în politica românească”

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale din 2024, s-a prezentat marți dimineață în fața magistraților Judecătoriei Sectorului 1 din București, unde este judecat pentru promovarea legionarismului și a cultului criminalilor de război.
Nicușor Dan, despre Oana Gheorghiu: „Reacția CSM e exagerată, nu voi semna urmărirea penală”
Nicușor Dan, despre Oana Gheorghiu: „Reacția CSM e exagerată, nu voi semna urmărirea penală”
Cruzime. Un constănțean confecționa capcane cu cuie pentru pisici și le rănea. VIDEO
Cruzime. Un constănțean confecționa capcane cu cuie pentru pisici și le rănea. VIDEO
Daniel Băluță: Bucureștiul are zone care arată ca după bombardamente. Trebuie proiecte reale de regenerare urbană
Daniel Băluță: Bucureștiul are zone care arată ca după bombardamente. Trebuie proiecte reale de regenerare urbană
Buzoianu anunță că se ia în calcul extinderea RetuRO în mediul rural: Trebuie să dăm aceleași oportunități și oamenilor din rural să recicleze în aceleași condiții”
Buzoianu anunță că se ia în calcul extinderea RetuRO în mediul rural: Trebuie să dăm aceleași oportunități și oamenilor din rural să recicleze în aceleași condiții”
Câți bani vor fi economisiți prin reorganizarea Romsilva? Răspunsul Dianei Buzoianu
Câți bani vor fi economisiți prin reorganizarea Romsilva? Răspunsul Dianei Buzoianu
Iulian Moşneagu
11 nov. 2025, 11:07, Politic

La sosirea la judecătorie, Călin Georgescu a făcut o serie de declarații în fața jurnaliștilor, invocând libertatea de exprimare și criticând corupția din sistemul politic și judiciar.

„Marele Titulescu spunea că într-o politică de mizerie sunt două categorii de păduchi în politica românească. Păduchi păduchi și păduchi cu explicații. În orice caz, astăzi, 11 noiembrie, îl cinstim pe Sfântul Mare Mucenic Mina, ocrotitorul celor păgubiți de dreptate și adevăr. Și în această situație, noi oamenii, atunci când vedem că dreptatea oamenilor nu este la fel cu dreptatea lui Dumnezeu, năzuim și cerem ajutorul Sfinților care, prin rugăciunea lor, aduc dreptatea lui Dumnezeu”, a declarat Călin Georgescu.

„Justiția zidește statul și corupția surpă”

El a adăugat că „justiția zidește statul și corupția surpă”, afirmând că limitarea libertății de exprimare reprezintă o amenințare la adresa democrației.

„Ce pot să vă spun astăzi este așa că, vedeți dumneavoastră, justiția zidește statul și corupția surpă. Și în momentul în care trădarea independenței justiției este anulată, lucrurile cad în derizoriu, pentru că nu poți să dai legi ca să limitezi libertatea de exprimare. Nu poți să dai legi pentru așa ceva, pentru că libertatea de exprimare este definiția democrației adevărate. Și orice atentat la ea, la libertatea de exprimare, este o treaptă către dictatură”, a spus el.

Potrivit rechizitoriului întocmit de Parchetul General, Georgescu este acuzat de promovarea publică a cultului persoanelor vinovate de crime de război, genocid și crime împotriva umanității, precum și de răspândirea ideilor și doctrinelor fasciste, legionare, rasiste și xenofobe, faptele fiind comise în formă continuată, în cinci acte materiale distincte, arată G4 Media.

Câți bani i s-au cerut unui client, pentru o cursă Uber de doar 13 minute, până la Aeroportul din Iași. Suma e colosală
Gandul
Vin ninsorile în București. În care alte orașe va ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
Cancan
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Prosport
Românul plecat din Austria să-l răzbune pe Călin Georgescu. Drumul parcurs între „Doamne, să ne ierţi pentru ce va urma!” și „Acum realizez gravitatea”
Libertatea
Îți mai aduci aminte de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cum arată astăzi și cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea
CSID
Greșeala pe care o fac mii de șoferi: lasă uleiul 30.000 km și distrug motorul
Promotor