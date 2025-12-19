Povestea generalului chinez care a refuzat să tragă în demonstranții din Tienanmen: Nu am vrut să rămân în istorie ca un criminal păcătos

Generalul Xu Qinxian, comandant în 1989 al Grupului de Armata 38, a refuzat să-și trimită trupele în Beijing pentru a reprima manifestațiile pro-democrație. S-a întâmplat contrar ordinelor neoficiale date de conducerea Partidului Comunist Chinez în contextul crizei din Piața Tienanmen.

În procesul militar din 1990, surprins în acest video, Xu a explicat judecătorilor că nu putea ordona folosirea forței împotriva civililor. El a susținut că o astfel de acțiune ar provoca „haos și vărsare de sânge”. A motivat și faptul că un comandant care ar fi executat ordinul ar fi rămas în istorie ca un criminal și „un păcătos”, scrie Corriere della Sera.

Procesul secret, acum la lumină

Filmat în fața unei curți militare, materialul video îl arată pe Xu stând în haine civile, flancat de soldați. În acest timp judecătorii îl interoghează asupra refuzului de a respecta ordinul de a acționa militar. Acest judecător a fost considerat „secret” și a rămas ascuns publicului zeci de ani, fiind redescoperit și publicat recent pe platforme precum YouTube și X de către istoricul chinez Wu Renhua, un participant la protestele din 1989. Istoricul a emigrat din China și s-a stabilit ulterior în Statele Unite.

Timp de aproape patru decenii, povestea lui Xu a fost aproape ștearsă din arhivele oficiale chineze. Detaliile despre procesul său au fost limitate sau eliminate din discursul public intern, până la această dezvăluire neașteptată.

O voce critică într-un moment istoric controversat

Refuzul lui Xu Qinxian s-a petrecut într-o perioadă în care conducerea Chinei, sub influența lui Deng Xiaoping, a considerat necesară intervenția militară pentru a opri valul de proteste. Aceste evenimente au culminat cu masacrul din Piața Tienanmen din 3 – 4 iunie 1989. Forțele armate chineze au deschis atunci focul asupra manifestanților și civililor.

Deși ordinul de mobilizare a trupelor a fost dat verbal, fără documente oficiale, Xu a argumentat în instanță că o decizie de o asemenea gravitate ar fi trebuit discutată la nivelul Congresului Național al Poporului, nu doar decretată de structuri de partid. El a subliniat astfel tensiunile interne din armată și din conducerea chineză de atunci.

Condamnarea și memoria ulterioră

După proces, Xu a fost expulzat din Partidul Comunist și condamnat la cinci ani de închisoare. Pedeapsa a fost urmată de exil intern în Shijiazhuang, provincia Hebei, după eliberare. GEneralul a murit în 2021 la vârsta de 85 de ani. Toată viața a continuat să susțină faptul că a acționat din conștiință, fără regrete.

Materialul video recent publicat a atras interes internațional uriaș. El oferă o rară privire asupra unui act de disidență apărut într-unul dintre cele mai controversate momente din istoria modernă a Chinei. Perioadă care este dealtfel abil mascată de autorități și extrem de dificil de documentat.

Masacrul de la Tienanmen rămâne un subiect delicat și puternic cenzurat în China. Acolo informațiile despre protestele pro-democrație și represiuni militare sunt în general suprimate. Apariția acestui video oferă o oportunitate rară de reexaminare a unei povești care îmbină moralitatea, disciplina militară și responsabilitate individuală într-un moment dificil și de cotitură al istoriei chineze moderne.