Peste 185.000 de jucării periculoase au fost distruse în Franța în 2024, a anunțat vineri Direcția Generală pentru Politica în Materie de Concurență, Consumatori și Combaterea Fraudelor (DGCCRF), avertizând asupra jucăriilor vândute pe platformele de comerț electronic cu o „rată mai mare de neconformitate și pericol”. În 2024, DGCCRF a realizat sondajul anual pe 2.000 de profesioniști (distribuitori, magazine specializate, operatori de târguri etc.) și cinci platforme de comerț electronic, pe care autoritățile nu le-au numit, dar care atrag între 7 și 22 de milioane de vizitatori unici lunar în Franța. Patru dintre aceste platforme sunt străine, potrivit Le Figaro.

„Observăm o rată mult mai mare de produse neconforme și periculoase pe site-urile de comerț electronic”, a explicat Alice Vilcot, purtătoare de cuvânt a DGCCRF. Dintre cele 700 de jucării confiscate și analizate de la comercianții cu amănuntul, 24% s-au dovedit a fi periculoase. Cu toate acestea, dintre cele 70 de jucării achiziționate de anchetatorii DGCCRF de pe platformele online, „30% s-au dovedit a fi neconforme, iar peste 60% erau atât neconforme, cât și periculoase”.

Periculoase pentru sănătate

Riscurile de sufocare sau strangulare, prezența substanțelor alergene și accesul excesiv la baterii în jucării, care creează un risc de ingerare de către copil, sunt principalele pericole identificate, a detaliat într-un comunicat de presă autoritatea pentru protecția consumatorilor din Franța. Printre cele 185.000 de jucării periculoase confiscate și distruse de DGCCRF în 2024 s-au numărat baghete magice cu baterii ușor accesibile și bile luminoase ale căror LED-uri pot provoca leziuni ale retinei.

Preț atrăgător pe platformele de comerț online

„Platformele de comerț electronic oferă jucării care pot părea atrăgătoare pentru că sunt foarte ieftine, dar ceea ce este ieftin poate ajunge să coste scump consumatorii mai târziu în cazul unui incident”, a avertizat Alice Vilcot. Autoritățile recomandă prioritizarea achizițiilor în magazinele unde se pot manipula jucării, acordarea unei atenții deosebite specificațiilor produsului și nebazarea pe fotografii, care pot fi înșelătoare.

„Încă o dată, acest studiu arată că, pentru platformele de comerț electronic și piețele lor, neconformitatea, lipsa supravegherii și vânzarea de produse periculoase nu reprezintă excepția: este modelul lor de afaceri”, a declarat ministrul Comerțului, Serge Papin, citat în comunicatul de presă. Într-un alt studiu, realizat de Federația Europeană a Jucăriilor și publicat în noiembrie, 96% dintre jucăriile achiziționate de la vânzători terți din afara Europei pe piețele online s-au dovedit a fi neconforme, iar peste 86% erau periculoase pentru copii.

Federația a analizat 70 de jucării achiziționate pe AliExpress, Amazon Marketplace, CDiscount, Fruugo, Joom, Shein și Temu.