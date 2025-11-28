EuroMillions: un jackpot de peste 178 de milioane de euro a fost câștigat în Franța

În august, la loteria franceză EuroMillions s-a câștigat un premiu record de 250 de milioane de euro, cel mai mare premiu național câștigat vreodată într-un joc de loterie, potrivit Le Figaro.

Câștigătorii au fost un grup de cinci prieteni din regiunea Île-de-France, potrivit site-ului FDJ. Aceștia jucau „toți împreună” pentru prima dată . Recordul anterior pentru un premiu în Franța era de 220 de milioane de euro, câștigat la extragerea EuroMillions din Tahiti, Polinezia Franceză, în 2021.

Aceste 250 de milioane de euro, care corespund premiului maxim oferit de EuroMillions, fuseseră deja câștigate în Austria și Irlanda în 2025.