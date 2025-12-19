Întrebarea a fost adresată de jurnalistul Pavel Zarubin, unul dintre moderatorii ediției din acest an, organizată la Gostinîi Dvor, în centrul Moscovei, și transmisă în direct. Potrivit presei ruse, alături de Zarubin a moderat și Ekaterina Berezovskaia.

Zarubin a invocat faptul că Zelenski a publicat „acum o săptămână” un selfie/clip video la stela din Kupiansk, iar unele voci au susținut că imaginile ar fi falsificate. În replică, Putin a spus despre Zelenski: „El e actor și un actor talentat, o spun fără ironie”, adăugând că zona ar arăta acum „cu totul altfel” și că stela ce ar apărea în poze s-ar afla la aproximativ un kilometru de oraș.

„De ce să stai în prag? Intră în casă, dacă Kupiansk e sub controlul lor”, a mai spus liderul rus, susținând totodată că cerul de deasupra Kupianskului este „plin de drone ucrainene și rusești”.

Comentând „chestiunile regizate”, Putin a afirmat că „adversarul încearcă cu orice preț să recupereze ce a pierdut”, dar că Ucraina ar fi rămas fără rezerve strategice și că acest lucru „ar trebui să împingă regimul de la Kiev” spre încheierea conflictului „pe cale pașnică”.

În paralel, instituții ucrainene și organizații de fact-checking au respins narațiunea potrivit căreia vizita lui Zelenski la Kupiansk ar fi fost „înscenată”, arătând că materialele au fost filmate pe 12 decembrie și au fost confirmate prin relatări și verificări de localizare.

Evenimentul „Rezultatele anului” este unul dintre cele mai importante momente politice mediatice din Rusia, în care președintele răspunde întrebărilor jurnaliștilor (inclusiv străini) și mesajelor venite de la cetățeni, pe teme interne și externe — cu un accent major, anul acesta, pe războiul din Ucraina.