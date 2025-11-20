Ucraina neagă afirmația Rusiei că ar fi capturat Kupiansk, în timp ce luptele continuă

Declarația Statului Major al Ucrainei vine în contextul în care Gerasimov l-ar fi informat pe Vladimir Putin despre presupusa capturare a orașului Kupiansk în timpul vizitei lui Putin la un post de comandă al forței Zapad, scrie The Kyiv Independent.

„Kupiansk rămâne sub controlul forțelor de apărare ale Ucrainei”, a declarat Statul Major General.

„Operațiunile de contrasabotaj și acțiunile speciale de căutare și distrugere împotriva grupurilor inamice de recunoaștere și sabotaj care s-au infiltrat în oraș sunt în curs de desfășurare în și în jurul orașului Kupiansk”.

„Conducerea statului terorist continuă să producă provocări informaționale ieftine”, a declarat Statul Major General al Ucrainei, adăugând că dezinformarea are ca scop ascunderea pierderilor „critice” ale Rusiei.

Kupiansk, un oraș strategic important din regiunea Harkov, a fost scena unor lupte intense, pe măsură ce Rusia continuă avansul marginal în regiune.

Din 28 septembrie, orașul a fost închis pentru civili din cauza operațiunilor de luptă în curs și a amenințării grupurilor de sabotaj rusești.

În ultimele luni, unitățile ruse au încercat să se infiltreze în liniile ucrainene trecând prin conductele de gaz sau deghizându-se în civili, a raportat anterior armata ucraineană, adăugând că această din urmă tactică constituie o crimă de război.

În septembrie, purtătorul de cuvânt al comandamentului operațional-strategic „Dnipro”, Oleksii Belski, a declarat că capturarea orașului Kupiansk este principalul obiectiv al Rusiei în regiunea Harkov.

Orașul, situat la 104 kilometri est de Harkov, este supus unor atacuri rusești neîncetate, inclusiv bombe ghidate, artilerie, sisteme de lansare multiplă de rachete și drone FPV.

Forțele ruse au ocupat inițial Kupiansk la începutul invaziei pe scară largă, înainte de a fi eliberat de forțele ucrainene în septembrie 2022.