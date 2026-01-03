Războiul Rusiei în Ucraina, comparat cu al doilea război mondial

Din punct de vedere al eficienței militare și al pierderilor umane, războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei este ,,mult mai costisitor decât campania Armatei Roșii din al doilea război mondial.

Ofensiva sovietică, în cifre

Între 22 iunie 1941 și 8 mai 1945, Armata Roșie, aflată sub comanda lui Iosif Stalin, a avansat de la Stalingrad până la Berlin și Viena, a învins Germania nazistă și a ocupat mari părți din Europa de Est. În doar patru ani, sovieticii au cucerit și eliberat milioane de kilometri pătrați de teritoriu.

În 1944, unul dintre anii mai puțin spectaculoși ai ofensivei sovietice, Armata Roșie a eliberat și a cucerit aproximativ 1,1 milioane de kilometri pătrați din Uniunea Sovietică și Europa de Est. În acel moment, forțele sovietice aveau aproximativ 6,4 milioane de militari sub arme, iar pierderile, deși uriașe, au reprezentat circa un sfert din efectivele anuale.

Avans minim în Ucraina, cu pierderi uriașe

Prin comparație, în aproape patru ani de război în Ucraina, Rusia a reușit să controleze aproximativ 28.500 de kilometri pătrați, o suprafață de aproape 40 de ori mai mică decât câștigurile sovietice dintr-un singur an de război în al doilea război mondial.

În schimb, războiul lansat de Vladimir Putin pe 24 februarie 2022 împotriva Ucrainei a adus câștiguri teritoriale minime, explică analiștii The Kyiv Post. Potrivit estimărilor ucrainene, Rusia controlează în prezent aproximativ 19–20% din teritoriul Ucrainei, inclusiv Crimeea, aproape la fel ca în primele luni ale invaziei.

Prețul unui km²: aproape 220 de vieți omenești

Scriitorul și jurnalistul francez Bernard-Henri Lévy a descris situația drept un „paradox teribil”:

„Rușii au pierdut aproape patru ani. Au cel puțin un milion de victime, probabil între 300.000 și 400.000 de morți. Și toate acestea pentru a câștiga un procent din teritoriul Ucrainei!”

Un exemplu relevant este zona Pokrovsk, din estul Ucrainei, un obiectiv major al Rusiei de peste doi ani. În 2025, armata rusă a reușit aici cel mai mare avans al anului – aproximativ 1.000–1.200 kilometri pătrați, o suprafață comparabilă cu cea a Lisabonei. Doar pentru acest câștig, Rusia a pierdut între 180.000 și 200.000 de soldați uciși sau răniți. Asta înseamnă aproximativ 180–220 de militari pierduți pentru fiecare kilometru pătrat cucerit.

Ritmul pierderilor

Pierderile zilnice sunt, de asemenea, extrem de ridicate. Conform Institutului pentru Studiul Războiului din SUA și Ministerului britanic al Apărării, Rusia pierde în medie între 900 și 1.200 de soldați pe zi. Dar au fost raportate și zile în care pierderile de vieți omenești depășesc 2.000 într-un interval de 24 de ore.

Comandantul forțelor ucrainene de drone, maiorul Robert Brovdi, a anunțat, pe 2 decembrie, că dronele ucrainene au provocat într-o singură zi 365 de victime în rândul soldaților ruși. A doua zi, bilanțul a crescut la 417.

Scenariul pentru următorii 2 ani: patru milioane de victime

„Din punct de vedere strategic, nu înseamnă nimic. Dar înseamnă enorm în vieți omenești”, a declarat Bernard-Henri Lévy despre ofensiva rusă. „Este teribil ca pierderi umane, dar strategic nu valorează nimic”.

Potrivit calculelor analiștilor ucraneni, dacă Rusia ar continua să avanseze în același ritm pentru a ocupa complet regiunile Donețk, Luhansk, Herson și Zaporojie, ar avea nevoie de cel puțin doi ani și ar putea pierde încă aproximativ patru milioane de soldați morți și răniți – un cost pe care nici recrutările masive ale Kremlinului nu par să îl poată acoperi.