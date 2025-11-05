Moscova susține că forțele ucrainene din Pokrovsk și Kupiansk ar trebui să se predea

Rusia afirmă că a reușit să încercuiască trupele ucrainene din Pokrovsk și din Kupiansk, cu susținerea dronelor care afectează lanțurile logistice ale armatei ucrainene. Moscova susține că poziția trupelor ucrainene este din ce în ce mai delicată, iar singura lor opțiune ar fi „predarea voluntară”.

Pokrovsk, un oraș strategic în Donbas, este vizat de armata rusă încă din 2024, într-un efort de a prelua controlul asupra întregii regiuni. De asemenea, trupele ruse ar controla o parte importantă din Kupiansk și ar avansa pe șoseaua principală către oraș.

Potrivit estimărilor ruse, armata Moscovei controlează în prezent peste 19% din teritoriul Ucrainei, adică, aproximativ 116.000 km pătrați, iar din regiunea Donabas, Ucraina mai controlează aproximativ 10% din suprafață, echivalentul a 5.000 de kilometri pătrați.

De asemenea, potrivit unor estimări, în decursul acestui an, armatele Federației Ruse ar fi ocupat peste 3.400 kilometri pătrați.