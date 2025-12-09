Prima pagină » Politic » G7 își întărește poziția față de Ucraina și controlul asupra resurselor cheie în contextul presiunilor Rusiei

G7 își întărește poziția față de Ucraina și controlul asupra resurselor cheie în contextul presiunilor Rusiei

Miniștrii G7 au emis o declarație prin care afirmă că sprijinul pentru Ucraina și protejarea resurselor critice devin priorități în fața presiunii rusești.
G7 își întărește poziția față de Ucraina și controlul asupra resurselor cheie în contextul presiunilor Rusiei
Sursa: X
Nițu Maria
09 dec. 2025, 08:18, Politic

Miniștrii de finanțe din G7 au avut luni o discuție alături de reprezentanți ai FMI, Băncii Mondiale, OCDE și Consiliului pentru Stabilitate Financiară.

Întâlnirea s-a încheiat cu o declarație comună legată de hotărârea statelor membre de a proteja stabilitatea economică a grupului și de a susține Ucraina în războiul cu Rusia.

Textul emis la finalul zilei a inclus două puncte foarte relevante, mai exact, protejarea lanțurilor de aprovizionare pentru minerale critice și intensificarea presiunii financiare și diplomatice asupra Moscovei, relatează Kyiv Post.

Oficialii au declarat că simt o „profundă îngrijorare” în privința intervențiilor non-piață și a restricțiilor la export care afectează circulația globală a mineralelor.

G7 a prezentat aceste lanțuri de aprovizionare ca niște elemente vitale pentru „creșterea economică și securitatea”. S-a demonstrat, de fapt, că tema resurselor nu mai ține doar de economie, ci și de siguranță națională.

Ucraina în centrul atenției

Deși subiectul resurselor critice a fost unul principal, accentul cel mai puternic s-a aflat asupra Ucrainei. Declarația încheiată confirmă „sprijinul neclintit” al G7 pentru independența Ucrainei și menționează acordul de lucru dintre Kiev și FMI, dar și angajamentul de a analiza „o gamă largă de opțiuni de finanțare” pentru necesitățile ucrainene.

Miniștrii au făcut referire și la posibilitatea folosirii unor active suverane rusești înghețate în statele G7 pentru a acoperi costurile de reconstrucție și reparații.

„Vom continua să lucrăm împreună pentru a dezvolta o gamă largă de opțiuni de finanțare pentru a sprijini Ucraina, inclusiv utilizarea potențială a valorii totale a activelor suverane rusești, imobilizate în jurisdicțiile noastre până când reparațiile vor fi plătite de Rusia, pentru a pune capăt războiului și a asigura o pace justă și durabilă în Ucraina”, se arată în declarație.

Recomandarea video

Curățenia de Crăciun se poate face ușor și fără stres. Trucul pentru a câștiga lupta cu haosul
G4media
Cum se prepară cel mai delicios cozonac de Crăciun. Ingredientele folosite de chef Cătălin Scărlătescu și chef Sorin Bontea
Gandul
Delia nu a mai cântat, scandalul a explodat! S-a semnalat și o dispariție misterioasă. Românii din Diaspora fac acuzații dure și își vor banii înapoi!
Cancan
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
Prosport
Șeful Poliției Locale Drobeta-Turnu Severin, Nicolae Micșoniu, face profituri de milioane din contractele cu statul. Ce afaceri are în portofoliu
Libertatea
Tabel pensii exclusiv pentru femei | Pe ce dată vei ieși la pensie, în funcție de anul nașterii, după noua lege din România
CSID
E legal să oprești cu avariile în fața unei farmacii sau brutării? Răspunsul oficial
Promotor