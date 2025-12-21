Prima pagină » Știri externe » Premierul britanic Starmer a discutat cu Trump despre eforturile de pace pentru Ucraina

Premierul britanic Starmer a discutat cu Trump despre eforturile de pace pentru Ucraina

Keir Starmer a discutat cu preşedintele american Donald Trump despre eforturile pentru un „sfârşit just şi durabil” al războiului din Ucraina, a anunțat, duminică, biroul premierului britanic.
Premierul britanic Starmer a discutat cu Trump despre eforturile de pace pentru Ucraina
Keir Starmer și Donald Trump. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Diana Nunuț
21 dec. 2025, 21:57, Știri externe

Premierul britanic Keir Starmer și președintele american Donald Trump au vorbit, duminică, despre eforturile pentru un „sfârșit just și durabil” al conflictului din Ucraina, relatează Reuters.

Potrivit unui comunicat emis de biroul premierului britanic, „cei doi lideri au început prin a reflecta asupra războiului din Ucraina”, apoi au vorbit și despre activitatea aşa-numitei „Coaliţii de voinţă”, formată din ţările care s-au angajat să sprijine Ucraina.

De asemenea, Starmer și Trump au discutat și despre situația din Gaza.

Comunicatul biroului premierului mai menționează, de asemenea, că Starmer şi Trump au discutat și despre numirea lui Christian Turner în funcţia de ambasador în Statele Unite, după ce predecesorul său, Peter Mandelson, a fost demis în urma dezvăluirii unor e-mailuri de susţinere trimise lui Jeffrey Epstein.

Conversația dintre cei doi lideri a avut loc în contextul în care în acest weekend, negociatorii americani s-au întâlnit în Florida cu oficialii ruşi pentru ultimele discuţii menite să pună capăt conflictului. Între timp, administraţia Trump încearcă să obţină un acord de la ambele părţi.

Recomandarea video

Pot pleca „de urgență” membrii CSM, dacă la referendumul inițiat de președintele Nicușor Dan răspunsul majoritar va fi că nu reprezintă interesul public?
G4Media
Digi RCS-RDS a făcut anunțul sfârșitului de an. Toți abonații din România sunt vizați
Gandul
Marele absent de la înmormântare! Puțini se așteptau ca el să lipsească. În cea mai grea zi din viața ei, Mihaela Rădulescu a mai primit o lovitură dură de la viață
Cancan
FOTO. Adelina Chivu, pe plajă în Thailanda. Cum arată la 43 de ani
Prosport
Magistrații, militarii și polițiștii pensionari, dați afară din locuințele de serviciu. Un proiect de lege le dă 3 luni să plece
Libertatea
Ce fructe să mănânci, ca să previi fiecare boală în parte. Tabel complet pentru cele mai cunoscute 15 afecțiuni
CSID
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
Promotor