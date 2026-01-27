Laburistul Starmer vrea să repare relațiile cu China, în contextul tensiunilor cu SUA

Starmer este cel mai recent lider occidental care vizitează China, iar călătoria sa are loc pe fondul tensiunilor dintre Marea Britanie și cel mai vechi aliat al său, Statele Unite, din cauza amenințărilor președintelui Donald Trump de a prelua controlul asupra Groenlandei, scrie Reuters.

În cadrul unei vizite de trei zile, însoțit de zeci de oameni de afaceri și doi miniștri, Starmer se va întâlni cu liderii chinezi la Beijing, apoi va călători la Shanghai, înainte de o scurtă vizită în Japonia.

Anomalia situației

În prim-planul vizitei „se va afla modul în care ambele părți interpretează comportamentul și poziția actuală a SUA și a lui Trump”, a declarat Kerry Brown, profesor de studii chineze la King’s College London. „Una dintre marile anomalii ale situației actuale este că Londra este probabil mai aproape de Beijing decât de Washington” în ceea ce privește unele probleme globale, cum ar fi inteligența artificială, sănătatea publică și mediul.

De la alegerea sa în 2024, Starmer și-a stabilit ca una dintre priorități restabilirea relațiilor cu China, după deteriorarea acestora sub guvernele anterioare din cauza disputelor legate de represiunea Beijingului împotriva protestelor pro-democrație din Hong Kong, o fostă colonie britanică, și a numeroaselor acuzații de spionaj și atacuri cibernetice.